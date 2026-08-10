Monako i dalje traži slamku spasa
Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 20:57
Sprema se podnošenje žalbe
Košarkaški klub Monako oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon odluke o izbacivanju iz francuske lige za sezonu 2026/27, predstavivši konačan plan za spas kluba.
Klub iz Kneževine zvanično je potvrdio da proces preuzimanja predvodi nekadašnji NBA Ol-star igrač Džamal Mešburn, te da je naredni korak podnošenje žalbe Nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu Francuske.
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Iz Monaka navode da je odluka Apelacione komisije Košarkaškog saveza Francuske od 1. avgusta o izbacivanju tima iz elitnog ranga bila očekivana zbog propuštanja administrativnih rokova. Međutim, pregovori sa Mešburnovom investicionom grupom u međuvremenu su ušli u ključnu fazu.
Prema navodima iz saopštenja, razgovori su se znatno intenzivirali nakon prvobitne presude, a sve uključene strane nalaze se na samom pragu konačnog dogovora. Monako je predloženi sportski i ekonomski paket opisao kao izuzetno ambiciozan, kako za domaće prvenstvo tako i za takmičenje u Evrokupu, naglasivši da iza projekta stoje čvrste finansijske garancije.