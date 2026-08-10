Monako i dalje traži slamku spasa

Košarkaški klub Monako oglasio se zvaničnim saopštenjem nakon odluke o izbacivanju iz francuske lige za sezonu 2026/27, predstavivši konačan plan za spas kluba.

Klub iz Kneževine zvanično je potvrdio da proces preuzimanja predvodi nekadašnji NBA Ol-star igrač Džamal Mešburn, te da je naredni korak podnošenje žalbe Nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu Francuske.