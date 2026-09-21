Revija sjajnih golova u Ivanjici i važna pobeda Javora (VIDEO)

Proleter je bolje otvorio utakmicu i propustio je nekoliko solidnih šansi. Najbliži golu bio je Marko Arsović u 12. minutu, njegov šut je bio za malo neprecizan. Posle toga se Javor oslobodio pritiska, sve je ozbiljnije pretio, a veoma lep gol smo mogli da vidimo u 24. minutu. Aleksa Radonjić je napravio lepu fintu na ivici šesnaesterca, napravio sam sebi prostor da doda loptu do Miroslava Maričića, a njegov šut iz prve je završio na prečki.

Bila je to samo uvertira u ono što sledi...

Doslovce minut kasnije je upravo Maričić dobio inspiraciju da i sam krene u dribling. Nekako je proturio loptu između Nikole Pantića i Mlađana Stevanovića, izborio se za dobru poziciju i uputio je šut koji Nikola Perić jednostavno nije mogao da odbrani. Javor je tako poveo sa 1:0.

Samo četiri minuta kasnije Javor je duplirao prednost. Posle slobodnog udarca, koji je izveo Maričić, Marko Kolaković je spustio loptu glavom u peterac, a na pravom mestu se našao Boče Černo Kande. Vezisti iz Gvineje Bisao nije bilo teško da postigne četvrti gol u sezoni.

Mnoge ekipe bi posle 0:2 u Ivanjici za pola sata psihološki potpuno pale, ali Zrenjaninci nisu. Izabranici Igora Savića su nastavili sa ofanzivnim pristupom i to im je pred kraj poluvremena donelo rezultat. Dvaput je Dimitrije Stevanović dobrim odbranama čuvao domaćina, ali u 45. minutu nije imao šansu da sačuva mrežu. Vukašin Radosavljević je sa sredine terena poslao dodavanje, kao džojstikom da je kontrolisao loptu, a Marko Kovačević je izbio sam pred Javorovog golmana i lako ga savladao.

Vratio je tako nadu Zrenjanincima da u nastavku mogu da izbegnu poraz. Savić je zato od 46. minuta na teren poslao najiskusnijeg napadača kojeg ima, nekadašnjeg centarfora TSC-a Vladimira Silađija.

Zaigralo se još otvorenije, nizale su se šanse pred oba gola, ali tas je prvi prevagnuo na stradu domaćina. U 57. minutu je Nemanja Đokić odložio loptu do Alekse Radonjića, a 20-godišnjem napadaču su Zrenjaninci ostavili previše prostora na ivici šesnaesterca i on je poslao savršenu, neodbranjivu kiflu pod prečku. Još jedan spektakularan gol na ovom meču.

Oko 200 sekundi posle toga je Maričić ponovo pogodio prečku, pošto je posle ubačene lopte sa desnog krila šutirao iz prve sa sedam metara. Propustio je tako priliku da već tada slomi otpor ekipe iz Banata.

Jasno je bilo da Proleter mora da rizikuje ako želi da se vrati u utakmicu, Savić je zato naredio presing po celom terenu. U toj haotičnoj igri domaćin kao da se malo zbunio, pa su crveni ponovo počeli da stvaraju šanse. I u 69. minutu postigli su drugi gol.

Rezervista Marko Stanković je dobio loptu na desnom krilu, jednostavnim driblingom je izbacio Kandea i zatim levom nogom poslao precizan šut za 3:2.

Zakuvalo se posle toga na terenu. U 76. minutu je posle jednog centaršuta Kande jače gurnuo Stankovića u šesnaestercu, glasno su gosti tražili penal, ali umesto toga nekome sa klupe je sudija Nikola Katić pokazao žuti karton.

Konačno, u 79. minutu Javor je ipak overio pobedu. Radonjić je dobio loptu na levom krilu, poslao pas po zemlji ka Marku Nikoliću, a napadač domaćih nije uspeo da je prihvati,a li zato jeste Mujedin Saliman. Ubacio se iz drugog plana i zakucao loptu u mrežu za konačnih 4:2.

Posle toga Proleter više nije imao snage da zakuva meč. Iako volja nije izostala. Tako da je prekinut niz Zrenjaninaca od tri uzastopna remija, dok je ovo bio Javorov sedmi vezan meč bez poraza.

Jasno, Ivanjičani su samo još jednom potvrdili da su ozbiljan kandidat za mesto u plej-ofu, dok će Proleter morati da potraži neku pobedu što pre, ako planira da izbegne dramu u borbi za opstanak u Mozzart Bet Prvoj ligi.

JAVOR – PROLETER 023 4:2 (2:1)

/Maričić 25, Kande 59, Radonjić 58, Saliman 80 – Kovačević 45, Stanković 70/

Stadion: Kraj Moravice (Ivanjica)

Sudija: Nikola Katić

Žuti kartoni: Kande (Javor), Radosavljević i Gavrić (Proleter)

Javor: Stevanović, Kande, Todosijević, Đokić, Radonjić (od 87. Okansej), Maričić, Mićić, Bjeković (od 87. Mitrović), Mirosavljev (od 72. Nikolić), Kolaković, Konstantinov (od 58. Vilotić)

Proleter: Perić, Blagojević, Ožegović, Ročester (od 75. Jeličić), Kovačević (od 75. Pantelić), Vukićević, Radosavljević, Stevanović, Ilić (od 61. Gavrić), Arsović, Pantić (od 46. Silađi)

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)

/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/

Ponedeljak

TSC - Dubočica 0:0

OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)

/Glavinić 25/

Javor - Proleter 023 4:2 (2:1)

/Maričić 25, Černo Kande 29, Radonjić 58, Saliman 80 - Kovačević 45, Stanković 70/

Jedinstvo Ub - Loznica 2:3 (1:1)

/Krefl 45+2, Vesković 77 - Katanić 42, Krstić 58, Pantić 85/

Metalac - Grafičar 1:0 (0:0)

/Milinković 89/

Napredak - Smederevo 1:4 (1:2)

/Miladinović 24 – Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69/

U TOKU: Spartak - Voždovac