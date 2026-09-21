Hoće li Gladbah najzad pogoditi s trenerom? Stiže Rangnikov đak da vadi iz blata
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 21:35
Doduše, nakon što je ispao iz lige protekle sezone...
Luta Borusija Menhengladbah sa trenerima godinama unazad. Otkako je otišao Marko Roze Ždrepci nisu pogodili ni sa jednim stručnjakom. Adi Hiter i Danijel Farke bili su tu po godinu dana, Herardo Seoane - potpuno suludo - dobio je petnaestomesečno poverenje, skoro celu godinu na klupi je proveo i početnik Eugen Polanski.
Klub je sa svakim sledećim klizio u sve veću dubiozu, da bi ovog leta dotakao dno, preuzeo fenjer i postao prvi kandidat za ispadanje iz Bundeslige. Polanskom je uručen otkaz nakon što je primio pet komada u Frajburgu, a palicu je privremeno preuzeo malo poznati Jan Moric Lihte. Kako ni sa njim nije bilo naročitog pomaka (poraz proteklog vikenda kod kuće od Majnca - 3:4), čenici Borusije morali su brzo da delaju i tokom reprezentativne pauze pronađu novog šefa struke.
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Kako piše uvek dobro obavešteni Bild, novi trener jednog od najvećih nemačkih klubova biće Aleksander Blesin (53). Iskusni strateg poslednje dve sezone vodio je Sankt Pauli. Milerntor je napustio proletos, nakon ispadanja u Cvajtu...
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Pregovori sa Blesinom uveliko su u toku i trebalo bi da budu finiširani tokom ove nedelje. Gladbahu se žuri jer želi da novi šef ima što više vremena, kako bi uspešno pripremio ekipu za vrlo važan lokalni derbi sa Kelnom 11. oktobra. Ukoliko sve bude kako se očekuje, ugovor će biti potpisan na dve, plus jednu sezonu.
Borusija Menhengladbah jedina u Bundesligi nije osvojila bod u prve četiri runde. Ima gol razliku 6:16. Jasno je kao dan da će Blesinov primarni zadatak biti opstanak u ligi nakon ovako užasnog starta.
Inače, radi se stručnjaku koji je zanat učinio u Red Bulovoj trenerskoj školi, kod Ralfa Rangnika. U mlađim kategorijama Lajpciga proveo je osam godina, pre nego što je 2020. preuzeo belgijski Ostende. Kratko je bio u Đenovi, sa Union Sen Žiloazom 2024. osvojio Kup Belgije, a onda preuzeo Sankt Pauli.
Dva puta je proglašavan za trenera sezone u belgijskoj Pro ligi.