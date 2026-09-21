Hoće li Gladbah najzad pogoditi s trenerom? Stiže Rangnikov đak da vadi iz blata

Kako piše uvek dobro obavešteni Bild, novi trener jednog od najvećih nemačkih klubova biće Aleksander Blesin (53). Iskusni strateg poslednje dve sezone vodio je Sankt Pauli. Milerntor je napustio proletos, nakon ispadanja u Cvajtu...

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Pregovori sa Blesinom uveliko su u toku i trebalo bi da budu finiširani tokom ove nedelje. Gladbahu se žuri jer želi da novi šef ima što više vremena, kako bi uspešno pripremio ekipu za vrlo važan lokalni derbi sa Kelnom 11. oktobra. Ukoliko sve bude kako se očekuje, ugovor će biti potpisan na dve, plus jednu sezonu.

Borusija Menhengladbah jedina u Bundesligi nije osvojila bod u prve četiri runde. Ima gol razliku 6:16. Jasno je kao dan da će Blesinov primarni zadatak biti opstanak u ligi nakon ovako užasnog starta.

Inače, radi se stručnjaku koji je zanat učinio u Red Bulovoj trenerskoj školi, kod Ralfa Rangnika. U mlađim kategorijama Lajpciga proveo je osam godina, pre nego što je 2020. preuzeo belgijski Ostende. Kratko je bio u Đenovi, sa Union Sen Žiloazom 2024. osvojio Kup Belgije, a onda preuzeo Sankt Pauli.

Dva puta je proglašavan za trenera sezone u belgijskoj Pro ligi.