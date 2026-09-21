Danilo Pantić posle 13 meseci dao gol, na debiju doneo Loznici pobedu (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 20:46
Vezista zeleno-belih se najbolje snašao posle kornera u 85. minutu, za trijumf nad Jedinstvom u Ubu – 3:2 (1:1)
Pomalo zaboravljeni Danilo Pantić ovog ponedeljka nas je ponovo podsetio na to da je prisutan u srpskom fudbalu. Debitovao je za Loznicu i golom joj doneo pobedu na gostovanju Jedinstvu iz Uba u 10. kolu Prve lige Srbije – 3:2 (1:1).
Nekadašnji vezista Partizana i Čelsija je ušao u igru u 72. minutu, zamenio je na terenu Slavišu Stojanovića, U tom trenutku zeleno-beli su vodili sa 2:1, ali mladi Vojin Vesković je u 77. minutu doneo izjednačenje.
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Loznici, koja je u prvih devet kola zabeležila samo jednu pobedu, remi večeras nikako nije odgovarao. Krenuli su izabranici Ivice Milutinovića po ceo plen i u 85. minutu su došli do željenog pogotka.
Imali su korner, izveo ga je Nemanja Krstić, a lopta je pala na nogu Aleksandra Katanića u petercu. Iskusni napadač nije uspeo da reaguje, od njega se odbila nazad u srce šesnaesterca, gde je na nju natrčao Pantić. Odmah su ga opkolili svi saigrači, da sa njim proslave pogodak, a zanimljivo da je do Pantića dotrčao čak i golman Nikola Lakić.
Bio je to prvi pogodak 29-godišnjeg veziste iz Rume posle nešto više od 13 meseci i gola koji je dao u dresu Mladosti iz Lučana protiv Radnika. Ujedno i prvi u drugom rangu srpskog fudbala, dok ih je u Superligi zbirno dao 18. Od toga 16 za Partizan i po jedan za Mladost i Čukarički.
Pomenimo i to, Loznica je i pre tog pogotka dvaput imala prednost. Katanić je bio precizan u 42. minutu, a Krstić u 58, dok je s druge strane nekadašnji reprezentativac Slovenije Aljaz Krefl dao gol pred kraj prvog poluvremena za 1:1.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)
/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/
Ponedeljak
TSC - Dubočica 0:0
OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)
/Glavinić 25/
Javor - Proleter 023 4:2 (2:1)
/Maričić 25, Černo Kande 29, Radonjić 58, Saliman 80 - Kovačević 45, Stanković 70/
Jedinstvo Ub - Loznica 2:3 (1:1)
/Krefl 45+2, Vesković 77 - Katanić 42, Krstić 58, Pantić 85/
Metalac - Grafičar 1:0 (0:0)
/Milinković 89/
Napredak - Smederevo 1:4 (1:2)
/Miladinović 24 – Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69/
U TOKU: Spartak - Voždovac