Insistirao sam da Avramović ostane u Partizanu; Janakopulosova ambicija ogromna

Priča o igračima vratila ga je i na period kada je sam bio na terenu, pa je otkrio kakvog bi Željka Obradovića voleo da ima u svojoj ekipi. " To je pitanje za trenere koji su mene trenirali. Imao sam sreću da tokom karijere radim sa dosta trenera, počevši od mog rodnog Čačka. Verovatno bi to trebalo pitati njih. Znam da sam oduvek bio odan trenerima, pažljivo ih slušao i već od 18. godine beležio sve što su pričali. To mi je i te kako pomoglo kada sam kasnije postao trener. Onog Željka koji je na početku karijere bio prznica i reagovao kako je reagovao ne bih voleo da treniram. Ali onog koji se posle toga malo smirio i koji je, zahvaljujući Dudi Ivkoviću, ušao u reprezentaciju i igrao na vrhunskom nivou i u Partizanu i u reprezentaciji, tog Željka bih voleo".

Kada je pričao o odnosu koji trener gradi sa igračima, Obradović se posebno osvrnuo na Aleksu Avramovića , sa kojim je tri sezone sarađivao u Partizanu. " Što se tiče Alekse, sve se već zna i on je o tome pričao mnogo puta. Ljudi se hvataju za jedan tajm-aut jer je to vest, a ne znaju koliko smo vremena proveli radeći na drugim stvarima i koliko je Aleksa, dolazeći u Partizan sa pozicije dvojke i šutera, radio sa mnom da postane plejmejker. Evo, već godinama je praktično nezamenljiv u reprezentaciji. Moj odnos sa Aleksom je veoma jasan i u svakom smislu korektan. Meni je žao što nije ostao duže u Partizanu. Insistirao sam na tome, ali on je imao neke svoje ideje i razmišljanja i to je u redu".

Na pitanje da li oseća da juri jubilarnu desetu titulu prvaka Evrope ili jednostavno želi da uživa u trenerskom poslu, Obradović je dao prilično jasan odgovor.

"Uživam u trenerskom poslu i mislim da taj način razmišljanja nije dobar, jer onda postavljate neki imperativ ispred sebe, a ja nisam sam u ovom poslu. Radim u klubu, radim sa igračima i tim je ono što je važno. Apsolutno sam svestan šta se od nas očekuje, to nikada nije bilo sporno. Od prvog dana kada sam seo na trenersku klupu imao sam tu vrstu pritiska i niko sa strane ne može da mi napravi toliki pritisak koliko ja mogu sam sebi, ali u smislu toga da radim i budem posvećen. Na krajnji rezultat utiče mnogo faktora".

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Jedan od faktora koji mu trenutno najviše otežava posao jeste veliki broj odsutnih igrača, zbog čega Panatinaikos praktično nije ni imao priliku da pripreme odradi u kompletnom sastavu.

"Moram iskreno da kažem da sam najveći deo letnjeg odmora proveo ovde u areni i bio sam zaista pozitivno iznenađen koliko je ljudi iz stručnog štaba koji rade sa mnom praktično u svakom trenutku bilo ovde. Njihova posvećenost je ogromna. Isto važi i za igrače. Neki koji su se spremali za reprezentacije provodili su vreme ovde, radili u teretani i šutirali i to su izuzetno pozitivne stvari. Međutim, problem su povrede, kao i činjenica da sam imao dosta igrača u reprezentacijama. Mislim da ću ovu sezonu početi sa najmanjim brojem treninga koji sam ikada imao".

Ambicije Panatinaikosa ni ove godine nisu male, a košarkašku javnost dodatno je uzburkao predsednik kluba Dimitris Janakopulos, kada je otkrio da je ponudu poslao i Nikoli Jokiću.

"Dimitrisova ambicija je ogromna i pokazao je to načinom na koji je tim pravljen prethodnih godina, kao i ekipom koju smo napravili ove godine. Kada smo zdravi, to zaista izgleda veoma dobro i kvalitetno. Najvažnije je da se sve stavi u kontekst onoga što je najbitnije, a to je tim, i da svi imamo istu ideju. Šta je Dimitris konkretno razgovarao, ne znam niti sam ga pitao, ali ako je razgovarao sa nekim ko se zove Nikola Jokić, pretpostavljamo i znamo o kakvoj vrsti ugovora se radi. Koliko je to realno ili nije, ja to ne mogu da znam".

Govoreći o načinu na koji se danas formiraju ekipe, Obradović je ukazao i na problem koji vidi na evropskom tržištu, gde razgovori o narednoj sezoni često počinju dok prethodna još traje.

"Ono što bih voleo da istaknem jeste da bi valjalo da se uvede neki red u transfere u košarci. Moje iskustvo iz ranijih godina je da klubovi i igrači počinju da razgovaraju o potencijalnim transferima u jeku sezone. Ja mislim da to nije dobro i da bi Evroliga trebalo da reaguje, da se zaštite i klubovi koji u svojim takmičenjima idu do kraja. Jednostavno, trebalo bi da postoji period kada je dozvoljeno da se o tome razgovara. Mislim da tu ima dosta prostora da se napreduje i da sve bude konkretnije i, u krajnjoj liniji, bolje za sve."