Pepovo proročanstvo... Šef je tu

Fudbalski teren je njegova kuhinja, noge kulinarske alatke, a mozak sredstvo za specijalitete u kojim se uživa na svim meridijanima. Samo Francuzi sinoć nisu guštatali i onakvoj dominaciji Španije. Nije Furija morala da postigne pet da bismo konstatovali savršenstvo. Ono nam je sve vreme bilo pred očima. Jer kada Embape, Olise i Dembele zaborave da igraju fudbal, kada igraju žmurke sa loptom, onda je druga strana, de fakto, uradila nešto savršeno.

Nije šef stanice, šef smene, niti šef sale... Ali jeste šef velike, moćne reprezentacije, šef najprefinjenije fudbalske kuhinje. Jer nijedno jelo ne dođe u ruke konobara, pa na sto, pred gosta, pre nego što ga kuša Rodrigo Ernandez Kaskante, u narodu poznatiji kao Rodri .

Otelotvorenje te perfekcije sinoć je bio Rodri. I sada širom Evrope i sveta, negde crvene svi oni što su osuli paljbu po metronomu Španije nakon uvodnog remija sa Zelenortskim ostrvima. Sakrili su se u mišije rupe oni što su na prvoj konferenciji naterali Luisa de la Fuentea da brani čoveka čija su dela najmoćniji argumenti.

"Uvredljivo je tako pričati za najboljeg igrača na svetu. On je najbolji, čak i kada je na 50 odsto", odbrusio je De la Fuente novinarima. Dugo čoveka koji se sa štakama pojavio na Gala večeri dodele Zlatne lopte (samo mesec dana nakon kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta), nismo videli na 100% u kontinuitetu. A razlog su upravo te štake. Zbog njega i odluke da najveće individualno fudbalsko priznanje pripadne velikanu koji je vodio Španiju ka evropskom tronu, Vinisijus Žunior i Real Madrid su se ponizili u očima planete eskivirajući dodelu Zlatne lopte. Uvereni su bili da je počinjena iskonska fudbalska nepravda... I oni, a i mnogi "obični" ljudi širom sveta. Šta kažete danas, sa ove distance, gotovo dve godine kasnije? Može Rodri da prođe kao Zlatne lopta, je l'?

Vidi se i na ovom prvnestvu koliki je prethodne dve godine nedostajao Mančester Sitiju, nakon što je sa istim postao četvorostruki uzastopni šampion Premijer lige, rešio finale Lige šampiona i osvojio tripletu. Sezonu 2024/25 je gotovo celu preskočio, lani su mu spočitavali da nije na nivou najboljeg veziste i fudbalera sveta, ali Pep Gvardiola je znao zašto nije: „Rodri je impresivan igrač. Rekao sam ovo i njemu, ali on se muči da shvati. Da li će za šest, sedam ili osam meseci biti igrač kakav je bio pre? Ne. Da li znate kada će biti? Na Svetskom prvenstvu sa Španijom. Na Svetskom prvenstvu ćemo videti najboljeg Rodrija. Posle godinu dana neigranja fudbala, telo se promeni“, rekao je Pep 3. oktobra 2025. A kako izgleda Rodri kada je savršeno zdrav i perfektno fizički pripremljen? Tako što dobije 11 duela protiv atletski besprekornih Francuza, dva više od čitavog tima Trikolora!? I verujte, najmanje zbog fizičke snage, već zbog inteligencije, kretanja, izbora trenutka... Zbog njega se, između ostalog, Majkl Olise nije video. Zbog njega prosečan gledalac (koji nije pričitao sastave pre meča) makar četvrt utakmice nije znalo da li igra Čuameni ili Kone... Jednostavno, vezni red Francuske bio je marginalizovan.