Pepovo proročanstvo... Šef je tu

Vreme čitanja: 4min | sre. 15.07.26. | 18:03
"Kada počne Mundijal, vratiće se i najbolja verzija Rodrija." I beše tako!
Nije šef stanice, šef smene, niti šef sale... Ali jeste šef velike, moćne reprezentacije, šef najprefinjenije fudbalske kuhinje. Jer nijedno jelo ne dođe u ruke konobara, pa na sto, pred gosta, pre nego što ga kuša Rodrigo Ernandez Kaskante, u narodu poznatiji kao Rodri.
Fudbalski teren je njegova kuhinja, noge kulinarske alatke, a mozak sredstvo za specijalitete u kojim se uživa na svim meridijanima. Samo Francuzi sinoć nisu guštatali i onakvoj dominaciji Španije. Nije Furija morala da postigne pet da bismo konstatovali savršenstvo. Ono nam je sve vreme bilo pred očima. Jer kada Embape, Olise i Dembele zaborave da igraju fudbal, kada igraju žmurke sa loptom, onda je druga strana, de fakto, uradila nešto savršeno.
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Otelotvorenje te perfekcije sinoć je bio Rodri.
I sada širom Evrope i sveta, negde crvene svi oni što su osuli paljbu po metronomu Španije nakon uvodnog remija sa Zelenortskim ostrvima. Sakrili su se u mišije rupe oni što su na prvoj konferenciji naterali Luisa de la Fuentea da brani čoveka čija su dela najmoćniji argumenti.
"Uvredljivo je tako pričati za najboljeg igrača na svetu. On je najbolji, čak i kada je na 50 odsto", odbrusio je De la Fuente novinarima.
Dugo čoveka koji se sa štakama pojavio na Gala večeri dodele Zlatne lopte (samo mesec dana nakon kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta), nismo videli na 100% u kontinuitetu. A razlog su upravo te štake. Zbog njega i odluke da najveće individualno fudbalsko priznanje pripadne velikanu koji je vodio Španiju ka evropskom tronu, Vinisijus Žunior i Real Madrid su se ponizili u očima planete eskivirajući dodelu Zlatne lopte. Uvereni su bili da je počinjena iskonska fudbalska nepravda... I oni, a i mnogi "obični" ljudi širom sveta. Šta kažete danas, sa ove distance, gotovo dve godine kasnije? Može Rodri da prođe kao Zlatne lopta, je l'?
Vidi se i na ovom prvnestvu koliki je prethodne dve godine nedostajao Mančester Sitiju, nakon što je sa istim postao četvorostruki uzastopni šampion Premijer lige, rešio finale Lige šampiona i osvojio tripletu.
Sezonu 2024/25 je gotovo celu preskočio, lani su mu spočitavali da nije na nivou najboljeg veziste i fudbalera sveta, ali Pep Gvardiola je znao zašto nije: „Rodri je impresivan igrač. Rekao sam ovo i njemu, ali on se muči da shvati. Da li će za šest, sedam ili osam meseci biti igrač kakav je bio pre? Ne. Da li znate kada će biti? Na Svetskom prvenstvu sa Španijom. Na Svetskom prvenstvu ćemo videti najboljeg Rodrija. Posle godinu dana neigranja fudbala, telo se promeni“, rekao je Pep 3. oktobra 2025.
A kako izgleda Rodri kada je savršeno zdrav i perfektno fizički pripremljen? Tako što dobije 11 duela protiv atletski besprekornih Francuza, dva više od čitavog tima Trikolora!? I verujte, najmanje zbog fizičke snage, već zbog inteligencije, kretanja, izbora trenutka...
Zbog njega se, između ostalog, Majkl Olise nije video. Zbog njega prosečan gledalac (koji nije pričitao sastave pre meča) makar četvrt utakmice nije znalo da li igra Čuameni ili Kone... Jednostavno, vezni red Francuske bio je marginalizovan.
Već sada, iako je ostalo još najmanje 90 minuta do pehara, Rodri igra Mundijal za anale - 655 kompletiranih dodavanja sa 93 odsto tačnosti? Takav učinak nije viđen otkako je 1966. godine ovaj parametar počeo da se meri. Poređenja radi, nešto starija verzija španskog kompjutera, Serhio Buskets je u Južnoj Africi 2010. godine kada se Španija prvi put popela na krov sveta, imao 530 tačnih dodavanja u sedam utakmica.
Čak 173 dodavanja Rodri je podelio u protivničkoj trećini terena sa neverovatnih 92,5 odsto uspešnosti. I po tome mu na Mundijalu nema ravnog, a u Španiji dominira u broju dobijenih dueal (41), osvojenih lopti (34), uspešnih startova (22), stvorenih šansu iz otvorene igre (9). Na sve ovo, zver iz Madrida je pretrčala skoro 84 kilometra u sedam mečeva, a najbliži mu je saigrač Mark Kukureljua sa nešto manje od 75 kilometara.
"Rodri je neverovatno važan jer u timu imaju mlade ofanzivne igrače koji ne donose uvek prave odluke. Ipak, milina je gledati Rodrijevu smirenost i način na koji kontroliše apsolutno sve na sredini terena. On je nešto poput šefa."
Saglasićemo se sa Vejnom Runijem i malo mu korigovati izjavu. Nije poput, već pravi šef. Kuvar koji zna sve! Ima tri mišelinove zvezde, ali ga nije sramota da zasuče rukave i ako se pomoćni radnik uspavao, oljušti kilo krompira, kako se gosti ne bi razočarali.