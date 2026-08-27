Mirisalo na čudo u Humskoj: Partizan sjajan, najbolji do sada i – kratak za gol

Tako crno-beli četvrtu godinu zaredom neće biti deo evropske fudbalske jeseni. Ali su ponovo, kao prošle godine protiv Hibernijana, skupo platili svaku svoju grešku. To kako je Partizan sam sebi izmakao stolicu u Madridu i od maltene dobijene utakmice otišao u dva gola minusa, ostaće za priču i pamćenje. Jer, sve što je pokazao za 180 minuta bilo je možda i više od onog što je prikazao Hetafe. Uzalud.

Nudio se Hetafe 180 minuta, nudio se u prvom meču kada je imao igrača manje, kada mu se tresla prečka, pa stativa. Nudio se i večeras, kada mu se opet zatresao okvir gola u prvom poluvremenu, pa se borio za vazduh u drugom. Ali, Partizan je izgledao u obe utakmice kao vrlo talentovani šahista, koji sve na tabli ume da uradi, osim da – matira. A, kada on već nije „hteo“, iskusni sastav sa druge strane terena je umeo da nađe vrata Lige konferencije.

Od prvog do 45. minuta poluvreme je izgledalo isto: Partizan je imao loptu, tražio način kako da stvori šansu, kako da golom zapali masu i prepolovi zaostatak, dok je Hetafe igrao onako kako najviše voli da igra – čekao je na svojoj polovini grešku protivnika, da ukrade loptu, da iz kontre reši ovaj dvomeč. Tek u 45. minutu je Hetafe prvi put šutnuo na gol crno-belih.

Nedostajala je iskra. Nešto da malo zapali atmosferu na tribinama, malo jače podrške je falilo. Mogao je da je zapali Sek da je u 21. minutu gađao koji centimetar levo i umesto stative pogodio mrežu. Indisporani Vukotić je dva slobodna udarca sa odlične pozicije poslao pravo u živi zid, ali je u 27. minutu lansirao centaršut na glavu Milića, koji je pogodio gol. Kada se slavlje stišalo stigao je hladan tuš – VAR. Javljeno je da je ofsajd.