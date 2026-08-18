Pikanterije iz Pepove svlačionice: Osećam se kao idiot, ako vidim da ste tužni – pobiću vas

Za početak, vraćamo se u septembar 2025. U nedeljama koje su prethodile gradskom derbiju sa Mančester Junajtedom, Siti je doživeo dva uzatopna poraza (Totenhem i Brajton). Tokom tog perioda, Gvardiola je često tražio od svojih saigrača da ih zagrli, na kraju je sve rezultiralo pobedom od 3:0 nad gradskim rivalom.

„Današnja pobeda proizilazi iz zagrljaja koje smo ranije podelili. Zagraljaji nisu bili dovoljno jaki. Pokušao sam, ali nisi me zagrlio istim intenzitetom. Želim da zagrljaji budu jači i trajniji. Želim da osetiš moju posvećenost tebi“, rekao je Pep jednom od igrača.

Imao je i kritike na račun igrača koji nisu proslavili gol Erlinga Halanda sa dovoljno strasti i entuzijazma.

„Pogledajte kako slavite, mi smo u ovom prokletom poslu zbog toga. Da li osećate pritisak? J****a, to je ono što je važno. Dobro je da osećate pritisak, inače bismo svi bili na Maldivima“.



Španac je poznat po tome što i te kako ume da izgubi živce ako mu ekipa ne igra dobro. Jedna od takvih situacija odigrala se tokom utakmice protiv Bajera iz Leverkuzena u Ligi šampiona. Nemački tim je slavio (2:0). Usledila je Pepova tirada u svlačionici.

„Svi morate da imate isti mentalitet. Hoću da sebi kažete: 'Dokazaću da sam najbolji, dokazaću ovom prokleto lošem treneru da sam bolji od ostalih'. Vi se takmičite između sebe, a gde je to takmičenje danas bilo? Tužan sam, razočaran u sebe zbog neverovatno glupih stvari koje pokušavam da uradim kako bi ste se vi osećali bezbedno, zaštićeno i samopouzdano. Osećam se kao prokleti idiot. Došao sam ovde u osam ujutru. Proveo sam sate pokušavajući da pronađem način da dođem do vaših srca. Kad to ne uradim, onda je frustrirajuće na ličnom nivou. Ne vraćate mi ništa. Znate šta će se desiti? Imaćete drugog trenera. Ako vidim jedno tužno lice na kraju sezone – ubiću vas. Ako vidim vaša prokleta lica da se žele na odluke koje donosim pobiću vas sve. Radite više, radite bolje, živite bolje“.

Nije ovo bio jedini put da je Pep na ovaj način komunicirao sa igračima. Posle još jednog poraza imao je slično obraćanje, samo što je tad zvučalo kao da i on diže ruke od svega, svestan da je došlo do zasićenja.

„Može da se izgubi utakmica, ali ja vas prečesto branim. Ovaj nedostatak hrabrosti, strasti, ljubavi i želje za pobedom je neprihvatljiv. Kad vas pozdravim, vi pozdravite mene, kad vas zagrlim, vi mene zagrlite. Živim svoj život, prolazim kroz razvod i moja porodica je daleko zbog toga što sam ovde sa vama. Šta dobijam zauzvrat? Prokletu predstavu koju svi pružate. To je sramota momci. Prokletstvo, potpuno sam sit svega. Osećam se iscrpljeno, prazno. Želim da odustanem, osećam se usamljeno. Kad igrate ovako, osećam se usamljeno. Nećete me videti sutra. Želim vam dva sjajna slobodna dana. Razgovaraću sa medijima i braniću vas“.

Britanski tabloid San je doneo vest kako je Gvardiola igračima tokom razgovora u svlačionici priznao da se razveo od supruge Kristine Sere. Čak se i taj deo pojavio u dokumentarcu.

„Želim nešto da priznam. Razveo sam se od najlepše žene na planeti. To je moja bivša žena, neverovatno je volim, ona voli mene, ali izgubili smo strast. Takav je i fudbal. Igraš za nešto što imaš u sebi, ali gde je strast? Šta god da radiš u životu, radi to sa strašću. Ne želim dobre igrače, želim igrače koji imaju strast“.

U jednoj od epizoda otkirveno je da su izvršni direktor Feran Sorijano i predsednik Haldon Al Mubarak razmenjivali glasovne poruke u kojima su Gvardiolu okrivili za poraz od Leverkuzena.

„Mislim da naš stav prema Pepu ne bi trebalo da bude previše negativan. To ne funkcioniše sa njim. Ali ne treba ni da budemo snishodljivi. Ovog puta, greška je njegova“, bila je poruka Sorijana.

Nakon nekog vremena, usledio je odgovor Al Mubaraka.

"Menjanje skoro celog tima u tako važnoj utakmici je potpuno nepotrebno. Iskreno, ne mogu da razgovaram sa njim. Nisam pričao sa Pepom juče, niti sam mu slao poruke. Veoma sam ljut. Napravio je potpuno nepotreban haos“, smatrao je Al Mubarak.

Pred poslednju utakmicu na klupi Mančester Sitija protiv Aston Vile opet je govorio o zagrljajima i poljupcima.

„Momci, biću kratak. U nedelju će biti moja poslednja utakmica kao trenera ovog kluba. Bilo da igrate u FA kupu protiv tima iz Lige 1, bilo da ste na Selherst Parku, Enfildu ili igrate protiv Real Madrida, potrebno vam je ono što sam ja imao – energija. Duboko u sebi, znam da je više nemam. Odlazim osećajući ogromnu zahvalnost prema svima vama. Za nekoliko minuta, navijači će znati da odlazim. Potrebni su mi vaši zagrljaji i poljupci“, završio je Gvardiola.