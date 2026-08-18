PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Knedla u grlu zbog dvojke iz Sofije
Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 11:04
Pročitajte nekoliko predloga za 18. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Kombinacija 2&4+ po kvoti je uzbudljiva kao i igra 1UG2+, a pošto se obe motaju oko koeficijenta 1,67, naša je odluka da tip smestimo u prvih 45 minuta utakmice. Naime, Hajdenhajm je u Cvajtoj pokazao veliku efikasnost i očajnu odbranu kroz rezultate 4:3 i 1:4, što apsolutni favorit Bajern, osvežen pobedom nad Lajpcigom od 3:1, može surovo da kazni. Budući da je pobednik izvestan, fokus je potpuno na golovima, pa rasterećen pristup oba tima garantuje brzu igru i novu goleadu.
Ukupno golova prvo poluvreme
Prethodna sezona donela je efikasne mečeve i pobede gostiju u oba smera. Pošto treneri u ovom takmičenju često rotiraju sastave i forsiraju mlađe igrače, očekuje nas neizvesna utakmica. Tradicija takođe najavljuje spektakl, jer je na prethodna dva međusobna susreta prolazila igra GG4+. Ako nešto morate, onda igrajte 3+, koji je trenutno na kvoti 1,55. Zbog ranije navedenog izbegavanje keca je realno najpametnije, kao uostalom i svakog drugog tipa na konačan ishod.
Konačan ishod
U njihovom poslednjem duelu odigranom u februaru 2026. godine, heroj utakmice bio je napadač Redinga Džek Marijot koji je postigao het-trik. S obzirom na to da su oba kluba tek započela novu ligašku sezonu i da se u EFL trofeju često igra otvoren fudbal bez velikog pritiska, može se očekivati efikasna utakmica sa golovima na obe strane. Da ne preterujemo, smatramo da bi 3+ igra ovde mogla da prođe i zadovolji vaše aspiracije.
Ukupno golova
Jasno nam je da je ova utakmica čist zicer za Armejce… Akron je u prvom kolu pao pred ekipom Rostova sa 0:4, što samo po sebi daje apslutno opušten stav za prvotimce CSKA da napadnu i polete ka osvajanju nova tri boda u Grupi D. Na poslednjem meču para u aprilu mesecu, bilo je 1:2 za CSKA, a na pet mečeva u nizu ovih timova bez greške je dolazila GG igra. Nećemo se baviti golovima, kojih ruku na srce može da bude dovoljno, ali ćemo odigrati čistog keca koji sasvim zadovoljava sve uslove da se nađe na ma kom tiketu Mozzart kladionice.
Konačan ishod
Iako statistika iz ligaškog dela i prethodnih nedelja pamti tvrde utakmice bez golova (poput njihovog prvenstvenstvenog remija 0:0 odigranog 10. avgusta), Kup donosi potpuno drugačiju dinamiku. S obzirom na to da su oba tima pod imperativom popravljanja utiska nakon neuspeha u prvom kolu, ovaj meč na Ahmat Areni može doneti neočekivane taktičke promene. Kec je dakle za izbegavanje, mada ne smatramo da će ovo ponovo da bude "mrtva utakmica", bez golova kao one već pomenute.
Konačan ishod
Dok je Fenerbahče uprkos zvučnim pojačanjima poput Lukakua pokazao ranjivost šokantnim porazom u prvenstvu od Genčlerbirligija (2:1), Lion je potvrdio sjajnu formu i karakter preokretom protiv Sparte iz Praga (3:0). Očekuje se otvoren i napadački fudbal sa obe strane. Odluka s naše strane je da predložimo GG tip, uz napomenu da oni hrabriji imaju puno pravo da pomisle i na kombinaciju 1X&GG, uz kvotu 2,10, koliko ova igra trenutno nosi u listi Mozzart kladinice.
Oba tima daju gol
Dinamo je vezao tri uzastopne pobede na svom terenu protiv norveških timova, što pokazuje da im skandinavski stil fudbala i te kako leži na Maksimiru.Uzgred, Modri od februara ne znaju kako se s terena izlazi pognute glave, tako da je najrealnije i u ovom momentu očekivati da će i ovog puta doći do pobede, odnosno ostvariti aktivan rezultat pred revanš. Naravno ni Viking nije loš pa nas ne bi iznenadio ni prolazak GG igre, koja u ovom momentu nosi kvotu 1,65.
Konačan ishod
Atinjani su prošle sezone stigli do četvrtfinala Lige konferencije, a mi verujemo da Marko Nikolić dobro zna šta radi, i da u Bugarsku ne ide da se brani, već da ostvari aktivan rezultat. Prednost Levskog je svakako odigran veći broj takmičarskih mečeva. Smatramo da su fudbaleri AEK-a iskusni, odnosno da umeju da odigraju na rezultat, te da na ovom meču mogu da iskoriste neki lucidan potez, i da utakmicu reše u svoju korist. Za nas je ovo dvojka u pokušaju, a vi sami odlučite. Oni oprezniji mogu da odigraju i X2 tip, koji u ovom momentu nosi kvotu 1,36.
Konačan ishod