Najbolji tim petog kola Mozzart Bet Superlige: Bravo za obaranje favorita sa igračem manje
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 10:22
Kragujevački Radnički i Novi Pazar sa po četiri predstavnika u idealnih 11
Malo Šumadija, malo Raška. Sve skupa, osmorica fudbalera kragujevačkog Radničkog i Novog Pazara probila su se u najboljih 11 pete superligaške etape, što je zaslužena nagrada za obaranje dva favorita, jer su pred njima pali Partizan i Vojvodina.
Zanimljivo, i jedni i drugi su do trijumfa bez primljenog gola stigli sa igračem manje u polju, jer je ekipa Feđe Dudića još tokom prvog poluvremena ostala bez Hasana Hilua, a tim Strahinje Pandurovića maltene čim je počelo drugo ostao lišen pomoći Skime Togbea. Zato njihovi rezultati dobijaju posebnu dimenziju.
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Cela odbrana ovog zamišljenog tima prethodnog kola sastoji se od fudbalera dva pomenuta kluba. Mladi Bogdan Matijašević je sjajno branio protiv Vojvodine i skupio sedam intervencija, a pomogli su mu naročito desni bek Aleksandar Miljković i poletarac Ahmed Hadžimujović, dok su preostale pozicije u odbrani zaslužili Nikola Marjanović, štoper Kragujevčana, kao i Ilija Babić, koga je Feđa Dudić prekomandovao sa krila u odbranu, ali su neke navike ostale, pa je tako bivši član Voždovca i Spartaka bio asistent za pogodak Uroša Sremčevića.
Upravo je napadač na pozajmici iz Crvene zvezde obezbedio mesto centralnog špica u timu kom u ofanzivi pomažu Vasil Tašovski, zbog efektnog pogotka protiv Zemuna vrednog prve pobede Mladosti, Uroš Miladinović (gol i asistencija na meču sa OFK Beogradom kao dokaz da u ovom trenutku dominira ligom), te Kahim Dikson, koji je najpre zatresao mrežu Vojvodine, a onda omogućio da isto učini i Fejsal Mulić.
U veznom redu je mozak kragujevačkog Radničkog Nemanja Glavčić, uz asistenciju Radnikovog Aleksandra Pejovića.
Idealni tim petog kola Mozzart Bet Superlige raspoređen je u formaciji 4-2-3-1: Matijašević (Novi Pazar) – Miljković (Novi Pazar), Marjanović (Radnički KG), Hadžimujović (Novi Pazar), Babić (Radnički KG) – Glavčić (Radnički KG), Pejović (Radnik) – Tašovski (Mladost), Miladinović (Čukarički), Dikson (Novi Pazar) – Sremčević (Radnički KG).