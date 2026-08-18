Najbolji tim petog kola Mozzart Bet Superlige: Bravo za obaranje favorita sa igračem manje

Malo Šumadija, malo Raška. Sve skupa, osmorica fudbalera kragujevačkog Radničkog i Novog Pazara probila su se u najboljih 11 pete superligaške etape, što je zaslužena nagrada za obaranje dva favorita, jer su pred njima pali Partizan i Vojvodina.

Zanimljivo, i jedni i drugi su do trijumfa bez primljenog gola stigli sa igračem manje u polju, jer je ekipa Feđe Dudića još tokom prvog poluvremena ostala bez Hasana Hilua, a tim Strahinje Pandurovića maltene čim je počelo drugo ostao lišen pomoći Skime Togbea. Zato njihovi rezultati dobijaju posebnu dimenziju.