Poslednja šansa za Kartala, Lion vidi šansu da iznenadi Fener

Posebno je besan bio predsednik kluba Aziz Jildirim, koji je žestoko opleo po stručnom štabu i igračima.

"Ovako neće moći. Osim u prvih pola sata, tim se nije borio, radio, trčao. Uz ovaj nivo napora ne može se osvojiti ni titula u ligi niti izboriti viza za Ligu šampiona", jasan je Jildirim.

Otuda je trener Kartal odmah po sastanku sa predsednikom i članovima uprave, preneo igračima jasnu poruku.

"Uprava je uložila veliki novac na ovaj tim i očekuje nešto zauzvrat. Nema opravdanja za poraz od Genčlerbirligija, pred nama su dva ključna meča sa Lionom koja se ne mogu kompenzovati. Moramo ostvariti plasman u Ligu šampiona. Videćete tim koji trči, koji se bori i koji želi da prođe protiv Liona. Oni koji se ne budu borili nemaju mesta u ovom timu", oštro je poručio Kartal svojim izabranicima.

21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)

Klub je na listu igrača za mečeve sa Francuzima uključio i pojačanje iz Napolija, Belgijanca Romelua Lukakua. Samo od njegove odluke zavisi da li će igrati.

"Njegovo stanje je pozitivno. Radi i trenira naporno, razgovaraću sa njim još jednom i videti da li je spreman. Lukaku je sjajan mladić. Pravi je profesionalac i voli da radi. Govori šest jezika, došao je kod mene i rekao mi, 'šefe, naučiću turski, za tri meseca razgovaraćemo na turskom'. Veruje u sebe. Naravno, ima i on slabosti, još nije sto odsto spreman. Prijavljen je za meč i moći ćemo da ga koristimo u zavisnosti od toka utakmice", poručio je Kartal.

Turski trener je rekao da ima veliko poverenje u golmana Edersona, ali i u zvezdu tima Andersona Talisku.

"Taliska je po karakteru mladić, vrhunski je igrač. Još nije propustio nijedan trening. Veoma je iskren i jako dobro se slažemo. On igra mirno jer zna da verujem u njega. Šta god tražim od njega, on to isporuči na mečevima. ne samo time što ubira nagradu postižući golove, mi od njega imamo koristi na mnogo načina", uverava Kartal.

Trener Fenerbahčea je svestan kvaliteta protivnika, ali uzda se da će publika biti važan faktor u večerašnjem obračunu.

"Lion smo odlično analizirali proteklih dana, ostale su finalne pripreme za meč. Želimo da uz pomoć navijača ostvarimo odličan rezultat, to je naš jedini cilj", dodao je Kartal.

Njegov kolega sa klupe Liona, Paulo Fonseka, uveren je da njegov tim ima dovoljno kvaliteta da se nađe u elitnom ligaškom takmičenju.

"Iz naše perspektive, ovaj meč je ogromna prilika. Ako izađemo kao pobednici, biće to istorijsko dostignuće za klub. Nismo onaj Lion koji je igrao redovno Ligu šampiona početkom veka, sada smo drugačiji tim. Suočili smo se sa teškoćama, to je istina i od toga ne treba bežati. Svi u klubu čine da se vratimo na viši nivo. Zato su ova dva susreta velika prilika. Biće jako teško, ali spremni smo da se borimo do kraja", poručio je Fonseka.

Rekao je i da jako ceni ekipu iz Istanbula, ali i da ima ideju kako da ih pobedi.

"Fenerbahče ima snažan tim, tu su individualni kvaliteti vrlo važni, posebno su jaki u ofanzivi. Moraćemo da igramo zgusnuto u odbrani, jedino tako možemo do pozitivnog rezultata. Vratili su nam se važni igrači, vremenom ćemo imati više opcija, ali mislim da smo u dobroj poziciji. Spremni smo i igrači su jako motivisani. Možemo da govorimo o pozitivnom pritisku, znamo da bi mnogi voleli da su na našem mestu. Da pitate Ismaila Kartala, mislim da bi vam odgovorio isto, i za njih je ovo velika prilika, na njima je možda za nijansu veći pritisak jer su više i uložili", dodao je Fonseka.

Obećao je Portugalac da se Lion neće samo braniti na stadionu u Istanbulu.

"Revanš je u Lionu, zato je ovaj susret važan i potreban nam je pozitivan rezultat. Došli smo da igramo na isti način, nismo tu da se branimo, igraćemo u svom stilu, mada znamo da je pred nama veliki tim", zaključio je trener Liona.

Fenerbahče je do sada igrao 25 puta sa francuskim klubovima, slavio je šest puta, sedam utakmica je završeno nerešeno, a 12 puta su slavili Francuzi uz gol razliku 31:52.

Sa Lionom je igrao pet mečeva. Dva puta su bili u istoj grupi Lige šampiona, i u četiri meča Lion je bio bolji uz gol razliku 11:4. Igrali su i pre dve sezone u Ligi Evrope, tada je u Istanbulu bilo 0:0.

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PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA

Utorak

21.00: (1,75) Dinamo (Z) (4,00) Viking (4,40)

21.00: (2,10) Fenerbahče (3,45) Lion (3,50)

21.00: (3,05) Levski (3,15) AEK (2,45)

Sreda

21.00: (1,65) Seltik (4,00) LASK (5,20)

21.00: (1,80) Slovan (3,90) Celje (4,30)

21.00: (2,60) NEC Najmehen (3,70) Bode Glimt (2,50)

21.00: (2,40) Hapoel Ber Ševa (3,35) Sabah (2,95)

*** kvote su podložne promenama