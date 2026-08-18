Najbolji igrač petog kola Mozzart Bet Superlige: Bogdan oduševio Pazarce

Kada se utakmica završila, reflektori su bili upereni ka Strahinji Panduroviću, jer je nadmudrio Marka Savića, Fejsalu Muliću zbog prvenca, Kahimu Diksonu usled gola i asistencije, ali... Tihi junak pobede Novog Pazara nad Vojvodinom, vredne proboja u gornji dom superligaške tabele, bio je Bogdan Matijašević.

Golman koji je pre samo deset dana debitovao za Plave na stadionu „Rajko Mitić“ i ostavio dobar utisak uprkos porazu od Crvene zvezde, zablistao je u ponedeljak uveče na Gradskom stadionu i načinom na koji je branio obezbedio status najboljeg pojedinca petog kola Mozzart Bet Superlige Srbije.