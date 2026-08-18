Najbolji igrač petog kola Mozzart Bet Superlige: Bogdan oduševio Pazarce
Vreme čitanja: 6min | uto. 18.08.26. | 10:26
Matijašević stigao tiho, a već se nametnuo kao rešenje za bonusa
Kada se utakmica završila, reflektori su bili upereni ka Strahinji Panduroviću, jer je nadmudrio Marka Savića, Fejsalu Muliću zbog prvenca, Kahimu Diksonu usled gola i asistencije, ali... Tihi junak pobede Novog Pazara nad Vojvodinom, vredne proboja u gornji dom superligaške tabele, bio je Bogdan Matijašević.
Golman koji je pre samo deset dana debitovao za Plave na stadionu „Rajko Mitić“ i ostavio dobar utisak uprkos porazu od Crvene zvezde, zablistao je u ponedeljak uveče na Gradskom stadionu i načinom na koji je branio obezbedio status najboljeg pojedinca petog kola Mozzart Bet Superlige Srbije.
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Nije u pitanju samo statistika, koja je pokazala da je 22-godišnji momak skupio sedam intervencija, već način na koji je do njih stigao. U kritičnim situacijama, kada su gosti iz Novog Sada navaljivali, Matijašević je doslovce izranjao iz trave i čuvao nulu domaćinu. Posebno impresivan bio je kada je u dve situacije sprečio Nardina Mulahusejnovića da ga matira iz peterca, a onda i kada je u finišu ukrotio pokušaj Milutina Vidosavljevića.
I na tome mu svaka čast.
Evo tih odbrana...
A svaka čast i čelnicima Novog Pazara kako su ga ugrabili. Bogdan Matijašević je bio u Lučanima, gde pored Saše Stamenkovića, realno gledano, nije mogao da se izbori za veliku minutažu. Posle konsultacija uprave Plavih sa Zlatkom Zečevićem, nekadašnjim golmanom baš Novog Pazara, a sada trenerom golmana Mladosti, promenio je sredinu.
I posle uvodna tri meča na kojima je mrežu čuvao iskusni Miloje Preković, zgrabio je Bogdan šansu. Možda i rešio jedno od pitanja bonusa do kraja sezone.