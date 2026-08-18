Ajzea Kenan pronašao klub i seli se u Tursku
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Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 10:27
Dogovor pao sa Trabzonom
Nekadašnji bek Crvene zvezde i Galatasaraja Ajzea Kenan postigao je dogovor sa Trabzonom i tako uspeo da nastavi karijeru posle teške povrede.
Iskusni 35-godišnji šuter, koji je prethodne dve sezone proveo u dresu beogradskih crveno-belih, bio je van terena duži vremenski period zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata (ACL) koju je doživeo na samom početku prošle takmičarske godine.
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Amerikanac se tokom ovog leta u potpunosti oporavio i vratio u trenažni proces, pa ga od zvaničnog potpisivanja ugovora sa turskim klubom dele još samo lekarski pregledi.
Američki bek poseduje bogato evroligaško i NBA iskustvo. Visok 183 centimetra, profilisan je kao izuzetno opasan šuter van linije 6,75 metara i profilisan poenter sposoban da napravi seriju poena u kratkom vremenskom periodu.
Pre dolaska u Beograd i kasnijeg odlaska u Tursku, Kenan je u Evropi gradio ime nastupajući za vrhunske klubove – nosio je dresove ruskog Uniksa, turskog Galatasaraja, grčkog Olimpijakosa i italijanskog Virtusa iz Bolonje, gde je uvek imao ulogu jednog od primarnih napadačkih opcija.