Ajzea Kenan pronašao klub i seli se u Tursku

Amerikanac se tokom ovog leta u potpunosti oporavio i vratio u trenažni proces, pa ga od zvaničnog potpisivanja ugovora sa turskim klubom dele još samo lekarski pregledi.

Američki bek poseduje bogato evroligaško i NBA iskustvo. Visok 183 centimetra, profilisan je kao izuzetno opasan šuter van linije 6,75 metara i profilisan poenter sposoban da napravi seriju poena u kratkom vremenskom periodu.

Pre dolaska u Beograd i kasnijeg odlaska u Tursku, Kenan je u Evropi gradio ime nastupajući za vrhunske klubove – nosio je dresove ruskog Uniksa, turskog Galatasaraja, grčkog Olimpijakosa i italijanskog Virtusa iz Bolonje, gde je uvek imao ulogu jednog od primarnih napadačkih opcija.