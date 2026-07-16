Plesaće se čardaš na Enfildu još dugo: Mir za Iraolu, povećanje plate i kapitenska traka jednog dana

Mađarski vezista brzo je postao miljenik navijača. Bio je jedan od ključnih šrafova u pohodu na titulu Premijer lige u sezoni 2024/25, a potom i ubedljivo najbolji pojedinac tima tokom izuzetno teške i turbulentne sezone 2025/26, koja je na kraju rezultirala otkazom Arnea Slota.

Prošle sezone, Soboslaj je u 53 nastupa u svim takmičenjima zabeležio impresivan učinak od 13 golova i 12 asistencija. Time je postao prvi vezista Liverpula još od legendarnog Stivena Džerarda (sezona 2013/14) koji je u jednoj takmičarskoj godini ostvario dvocifren broj i golova i asistencija. Bez njegovih briljantnih partija, Liverpul u dramatičnoj završnici ne bi uspeo da spase sezonu i obezbedi plasman u Ligu šampiona.

Odluka uprave da ubrza pregovore i blindira Soboslaja došla je kao direktna reakcija na bolne odlaske iz ovog leta. Naime, Liverpul je na kraju prošle sezone dozvolio da mu trojica izuzetno važnih i iskusnih igrača - Mohamed Salah, Endi Robertson i Ibrahima Konate, odu iz kluba potpuno besplatno kao slobodni igrači.

Da pregovori sa Soboslajem nisu uspešno privedeni kraju, on bi sledećeg leta ušao u poslednju godinu ugovora, čime bi se klub našao u nezavidnoj poziciji da bira između hitne prodaje ispod cene ili rizika da ga izgubi bez obeštećenja.

Pored blistavih igara na terenu, Soboslaj je izrastao u jednog od lidera u svlačionici na Enfildu. Kako već tri godine uspešno predvodi reprezentaciju Mađarske kao kapiten, njegovo ime se sada najozbiljnije nameće za upražnjenu poziciju zamenika kapitena Liverpula. Ovo mesto je ostalo slobodno nakon odlaska Robertsona u Totenhem, a jedini pravi konkurent Soboslaju za ulogu zamenika Virdžila van Dajka jeste golman Alison.

Nakon što su rešene i poslednje administrativne formalnosti, očekuje se da Soboslaj otputuje sa ekipom na predsezonsku turneju u Sjedinjene Američke Države, gde će zvanično otpočeti novu eru pod vođstvom Andonija Iraole.