Nikolić pred gubitkom dragocenog igrača za 8.000.000, presudili zov domovine i bivšeg trenera
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 13:54
Meksički reprezentativac je u prethodne tri godine često bio najuticajniji igrač na terenu u redovima AEK-a
Stižu iz Atine vesti koje se nimalo neće dopasti Marku Nikoliću. Izlazni transfer jednog od najkreativnijih igrača atinskog AEK-a, Orbelina Pinede, ulazi u samu završnicu nakon što je meksički Monterej preduzeo konkretne korake za Pinedino dovođenje. Prema najnovijim informacijama iz Meksika, tamošnji velikan zvanično je obavestio čelnike šampiona Grčke da je spreman da plati otkupnu klauzulu koja iznosi tačno 8.000.000 evra kako bi osigurao potpis tridesetogodišnjeg veziste.
Ipak, čitav posao krije i jednu finansijsku prepreku koju dve strane trenutno pokušavaju da premoste. Naime, iako je spreman da izdvoji pomenutu sumu, Monterej ne planira da ceo iznos isplati odjednom u gotovini. U pregovorima sa atinskim klubom, meksička strana ima snažnog saveznika u samom fudbaleru koji vrši ozbiljan pritisak na upravu AEK-a. Pineda aktivno insistira da grčki klub prihvati ponuđeni model isplate, prema kom bi se klauzula od 8.000.000 evra isplatila u nekoliko rata tokom narednih 12 meseci. Njegova velika želja je povratak u domovinu, kao i ponovna saradnja sa trenerom Matijasom Almeidom, zbog čega ne krije nameru da što pre završi epizodu u Grčkoj.
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Situacija za AEK je prilično alarmantna jer vreme ne radi za njih. Pineda ima važeći ugovor sa žuto-crnima do leta 2027. godine, što praktično znači da bi već od predstojećeg januara ušao u poslednjih šest meseci saradnje ukoliko ne produži ugovor ili ne bude prodat sada. U tom scenariju, on bi mogao besplatno da potpiše predugovor sa bilo kojim klubom i napusti Atinu bez obeštećenja. Nedavne izjave trenera Marka Nikolića, koji je javno prokomentarisao situaciju, potvrdile su da su u klubu svesni ozbiljnosti situacije, dok je sportski direktor Havijer Ribalta već počeo da priprema alternativna rešenja na tržištu za slučaj neizbežnog odlaska.
Sada je sve na upravi AEK-a koja mora da donese konačnu odluku da li će popustiti pod pritiskom svog najboljeg igrača i pristati na isplatu u ratama. S obzirom na to da je Monterej čvrsto rešen da plati traženi iznos, a da sam Pineda više ne vidi sebe u Atini, šanse za njegov ostanak u redovima grčkog kluba trenutno su svedene na minimum i očekuje se da se transfer realizuje u najkraćem roku. Pineda bi postao treća najskuplja prodaja u istoriji AEK-a, budući da je Levi Garsija prodat za 18.000.000 evra Spartaku iz Moskve, a Ezekijel Ponse za 9.000.000 Hjustonu.