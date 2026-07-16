Nikolić pred gubitkom dragocenog igrača za 8.000.000, presudili zov domovine i bivšeg trenera

Situacija za AEK je prilično alarmantna jer vreme ne radi za njih. Pineda ima važeći ugovor sa žuto-crnima do leta 2027. godine, što praktično znači da bi već od predstojećeg januara ušao u poslednjih šest meseci saradnje ukoliko ne produži ugovor ili ne bude prodat sada. U tom scenariju, on bi mogao besplatno da potpiše predugovor sa bilo kojim klubom i napusti Atinu bez obeštećenja. Nedavne izjave trenera Marka Nikolića, koji je javno prokomentarisao situaciju, potvrdile su da su u klubu svesni ozbiljnosti situacije, dok je sportski direktor Havijer Ribalta već počeo da priprema alternativna rešenja na tržištu za slučaj neizbežnog odlaska.

Sada je sve na upravi AEK-a koja mora da donese konačnu odluku da li će popustiti pod pritiskom svog najboljeg igrača i pristati na isplatu u ratama. S obzirom na to da je Monterej čvrsto rešen da plati traženi iznos, a da sam Pineda više ne vidi sebe u Atini, šanse za njegov ostanak u redovima grčkog kluba trenutno su svedene na minimum i očekuje se da se transfer realizuje u najkraćem roku. Pineda bi postao treća najskuplja prodaja u istoriji AEK-a, budući da je Levi Garsija prodat za 18.000.000 evra Spartaku iz Moskve, a Ezekijel Ponse za 9.000.000 Hjustonu.