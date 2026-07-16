Posle Andersona - Glaznerova zlatna groznica: Forest spreman da prebaci 50.000.000 za Bergvala

Glavni pokretač ove skupe operacije jeste istorijska prodaja Eliota Andersona. Dosadašnji vezista Foresta prešao je u Mančester Siti za rekordnih 116.000.000 funti (oko 136.000.000 evra) fiksno plus potencijalne bonus, što predstavlja novi britanski rekord. Sa ogromnim kapitalom u rukama, Forest je prioritet dao dovođenju mladog i perspektivnog centralnog veznog igrača, a Bergval je odmah označen kao prva želja kluba. Kao potencijalna alternativa pominjao se i Kertis Džons iz Liverpula, ali on u ovoj fazi prelaznog roka nije u vrhu prioriteta i trenutno razmatra druge opcije za nastavak karijere.

Sam Bergval je već preneo upravi Totenhema svoju želju da napusti klub, uprkos tome što je tek u aprilu potpisao novi ugovor. Mladi Šveđanin je ozbiljno zabrinut za svoju minutažu pod vođstvom menadžera Roberta De Zerbija, posebno nakon što su Sparsi potrošili skoro 200.000.000 funti na pojačanja u veznom redu, dovevši Sandra Tonalija iz Njukasla i Mateusa Fernandesa iz Vest Hema. Iako je De Zerbi obavio lični razgovor sa Bergvalom kako bi ga uverio da ozbiljno računa na njega, dvadesetogodišnji fudbaler i dalje insistira na odlasku u sredinu gde će imati garantovanu ulogu u startnoj postavi. On je svoj ogroman potencijal već potvrdio nastupima za reprezentaciju Švedske na Svetskom prvenstvu, gde je zabeležio i svoj prvi start na velikom takmičenju u meču šesnaestine finala protiv Francuske.

Dolazak Bergvala savršeno bi se uklopio u viziju Olivera Glaznera, koji je potpisao trogodišnji ugovor i nasledio Vitora Pereiru na klupi Foresta nakon odlaska iz Kristal Palasa. Austrijski stručnjak želi da dovede najmanje četiri nova igrača pre početka sezone, a prvo pojačanje bi trebalo da bude iskusni austrijski reprezentativac Ksaver Šlager. Šlager stiže kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa RB Lajpcigom i potpisaće ugovor na dve godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu. Glazner takođe aktivno traži novog centralnog beka, s obzirom na to da planira da promeni formaciju i uigra sistem sa tri igrača u zadnjoj liniji.

Pored dolazaka, uprava Notingem Foresta paralelno radi na očuvanju stabilnosti postojećeg igračkog kadra. Velški reprezentativac Neko Vilijams nalazi se pred potpisivanjem novog ugovora, dok je reprezentativac Obale Slonovače Ibrahim Sangare u naprednim pregovorima oko produžetka postojeće saradnje koja mu inače ističe u junu 2028. godine. Svi ovi potezi jasno ukazuju na to da Forest, osnažen rekordnim budžetom od prodaje Andersona i novom Glaznerovom vizijom, želi da izgradi stabilan i konkurentan tim koji će igrati značajnu ulogu u Premijer ligi.