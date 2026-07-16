Đede, zaslužuješ bolje!

Inter je ozbiljno zagrizao da dovede engleskog defanzivca iz Totenhema. I nije to od juče… Interesovanje Nerazura za Spensa traje već neko vreme, a samo se zagrejalo tokom Mundijala i nakon problema u poteri za desnim bekom.

Inter je prodao Denzela Damfrisa u Real Madrid i mislio da je našao zamenu kada je iz belgijskog Uniona dogovorio transfer Anana Kalailija. Međutim, Izraelac nije prošao rigorozne lekarske preglede i Inter je morao da odustane od posla.

Nije Spens bio ni Interova B opcija za desnog beka jer je primarno levi bek. Ali su se kockice tako složile da je sada najbolja opcija jer podjednako uspešno igra na oba boka odbrane.

Inter je prvo želeo Pedra Pora iz Totenhema, ali Roberto De Zerbi je stavio veto na prodaju Španca i jasno stavio do znanja da mu je on prvi izbor na desnom beku što znači da je Spensu namenjena uloga rezerve. Na levom boku su Robertson, Udogi, mladi Souza… Tu je tek gužva i nema mesta za Spensa.

Inter je razmišljao i o Nauelu Molini iz Atletika i Geli Dueu iz Strazbura, ali su to bile preskupe opcije. I tako je Spens iskočio u prvi plan. Jasno je i njemu da se neće naigrati fudbala kod De Zerbija i prethodnih dana je dao zeleno svetlo Interu da pregovara o ceni sa Totenhemom.

Spursi trenutno cene Spensa na 35.000.000 evra što Inter sigurno neće platiti. I pokušaće da razvuče pregovore kako bi oborio cenu na prihvatljivih 20-ak miliona evra. Za Nerazure je najbitnije da igrač hoće kod njih jer se ne oseća dovoljno cenjenim u Totenhemu i mogao bi da napravi pritisak na upravu kluba da spuste cenu.

Otkako je došao pre četiri godine u severni London, stalno je bio pod upitnikom. U prve dve sezone proveo je samo šest meseci u prvom timu i slat je na tri pozajmice u Ren, Lids i Đenovu gde je ostavio jako dobar utisak, ali Grifoni nisu imali 10.000.000 evra da ga otkupe. Ta pozajmica mu je otvorila vrata u Totenhemu i dobio je šansu na skoro 80 mečeva u prethodne dve sezone.

Izborio se za ulogu u reprezentaciji i ostavio sjajan utisak na Mundijalu. Pogotovo u mečevima protiv Norveške i Argentine što je Interu bio signal da je spreman za iskorak i da zaslužuje nešto više u karijeri od toplo-hladnog statusa u Totenhemu.