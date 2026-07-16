BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FERENCVAROŠ – VOJVODINA (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.15

Težak zadatak za Vojvodinu, ali ne i nemoguća misija u Budimpešti da nadoknadi gol zaostatka (1:2) iz Novog Sada od pre sedam dana. Bamidele, nekadašnji napadač Novosađana, bio je koban po bivši klub pre sedam dana na Karađorđu. Fradi je slabiji nego prošle sezone, sa novim trenerom. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u glavnom gradu Mađarske.

ASTANA – DINAMO TIRANA (tip 1, kvota 1,42) – početak 17.00

Kazahstanski tim je slavio u prvom meču u Tirani sa 1:0, pa na svom terenu ne bi trebalo da ima problema da se plasira u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Dobra vest za Astanu je da je u takmičarskom ritmu pošto je šampionat ove države, nekadašnje članice SSSR-a, u punom jeku, za razliku od prvenstva Albanije koje nije počelo.

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ŽALGIRIS – PETROVAC (tip 1, kvota 1,45) – početak 18.00

Litvanski tim je sve brige oko plasmana u narednu rundu rešio pobedom protiv Petrovca sa 3:1 u Crnoj Gori, pa bi revanš u Vilnjusu trebalo da bude samo formalnost za zeleno-bele. Šampion ove baltičke zemlje je u takmičarskoj formi jer je sredina šampionata Litvanije, za razliku od crnogorskog koje nije startovalo.

PJUNIK – MARSAKSLOK (tip 1, kvota 1,22) – početak 18.00

Jermenski Pjunik je bio ubedljiv u prvom meču na Malti, slavivši sa 3:0 golovima Jansanea, Dašjana i Kovalenka, pa je praktično jednom nogom u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije. Marsakslok je prežaljen u Jermeniji.

DINAMO TBILISI – MONDORF (tip 1, kvota 1,37) – početak 19.00

Najveći klub u Gruziji, Dinamo iz Tbilisija, pobedio je u Luksemburgu sa 2:1, pa na svom terenu treba da overi plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv malo poznatog Mondorfa. Ono što ide u prilog domaćinu je što je šampionat u punom jeku, dok Luksemburžani još nisu startovali novu sezonu.

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