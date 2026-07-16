Nekad Subotica, danas Evroliga: Gibson novi igrač Barselone
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 13:34
Plejmejker je potpisao dvogodišnji ugovor sa katalonskim klubom
Kako evroligaški velikani uveliko jure za pojačanjima za narednu sezonu, taj ritam polako hvata i Barselona. Veliki broj odlazaka dogodio se u Kataloniji, a poslednji među njima tiče se Tomaša Satoranskog, kog je u sredu ozvaničio Hapoel. Ekspresno su u Blaugrani reagovali pronašli zamenu na poziciji plejmejkera, a toi će biti Umodža Gibson, kako je klub objavio na društvenim mrežama.
Gibson je potpisao dvogodišnji ugovor sa katalonskim gigantom, a u prethodnoj sezoni branio je boje Cedevite Olimpije, gde je prosečno u Evrokupu beležio 15,9 poena, 4,9 asistencija i imao indeks korisnosti 17,2. U sezoni pre nego što je pojačao tim iz Ljubljane, američki plejmejker nosio je dres Spartaka iz Subotice, u kojem je postizao 9,5 poena po meču uz 3,1 asistenciju u ABA ligi.
Izabrane vesti
Američki košarkaš će nakon dobre sezone u Evrokupu, preći na sledeći nivo i igrati u najjačem evropskom takmičenju. Dolazi u neku novu Barselonu koja je pre samo nekoliko dana pod ugovorom imala samo četiri igrača.
Tim su uz Gibsona pojačali Džastin Robinson, Olivije Enkamu i Džoš Nibo, a produžen je ugovor i sa Džoelom Parom. Ekipu je napustio veliki broj igrača a među njima su Vil Klajburn, Nikolas Laprovitola, Jusufa Fal, Tomas Satoranski, Vili Ernangomez, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos, kao i Jan Veseli koji je otišao u penziju.
Promene je bilo i na mestu trenera, gde će rokadu napraviti Dubai i Barselona. Bivši trener Katalonaca, Ćavi Paskval, seo je na klupu Dubaija, a u Barseloni se čeka ozvaničenje Aleksandra Sekulića, trenera koji je pošlu sezonu završio kao trener kluba iz Emirata, a njegov dolazak u Kataloniju je Mozzart Sport najavio krajem juna.