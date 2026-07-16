Nekad Subotica, danas Evroliga: Gibson novi igrač Barselone

Kako evroligaški velikani uveliko jure za pojačanjima za narednu sezonu, taj ritam polako hvata i Barselona. Veliki broj odlazaka dogodio se u Kataloniji, a poslednji među njima tiče se Tomaša Satoranskog, kog je u sredu ozvaničio Hapoel. Ekspresno su u Blaugrani reagovali pronašli zamenu na poziciji plejmejkera, a toi će biti Umodža Gibson, kako je klub objavio na društvenim mrežama.

Gibson je potpisao dvogodišnji ugovor sa katalonskim gigantom, a u prethodnoj sezoni branio je boje Cedevite Olimpije, gde je prosečno u Evrokupu beležio 15,9 poena, 4,9 asistencija i imao indeks korisnosti 17,2. U sezoni pre nego što je pojačao tim iz Ljubljane, američki plejmejker nosio je dres Spartaka iz Subotice, u kojem je postizao 9,5 poena po meču uz 3,1 asistenciju u ABA ligi.