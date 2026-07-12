Po deveti put Mozzartova formula 1=3 spasila propale tikete

Na utakmici Argentine i Švajcarske smo videli četiri gola u 120 minuta, samo dva u 90, ali i to je bilo dovoljno kladiocima u Mozzartu da zaokruže igru UG3+. Razlog je naravno dobro poznata formula 1=3, koja omogućuje kladiocima da štrikliraju kao da je na meču palo tri gola automatski onog momenta ako neko zatrese mrežu u prvih 10 minuta.

To se konkretno desilo noćas u 9. minutu i 36. sekundi utakmice u Kanzas Sitiju. Posle kornera koji je izveo Lionel Mesi Aleksis Makalister je bio najviši i doneo je radost, ne samo Argentincima, već i svima ostalima koji su u Mozzartu igrali na tri ili više golova na ovoj utakmici.