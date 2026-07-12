Po deveti put Mozzartova formula 1=3 spasila propale tikete
Vreme čitanja: 1min | ned. 12.07.26. | 12:05
Na utakmici Argentine i Švajcarske gol Aleksisa Makalistera u 10. minutu je bio dovoljan da se zaokruži igra UG3+
Na utakmici Argentine i Švajcarske smo videli četiri gola u 120 minuta, samo dva u 90, ali i to je bilo dovoljno kladiocima u Mozzartu da zaokruže igru UG3+. Razlog je naravno dobro poznata formula 1=3, koja omogućuje kladiocima da štrikliraju kao da je na meču palo tri gola automatski onog momenta ako neko zatrese mrežu u prvih 10 minuta.
To se konkretno desilo noćas u 9. minutu i 36. sekundi utakmice u Kanzas Sitiju. Posle kornera koji je izveo Lionel Mesi Aleksis Makalister je bio najviši i doneo je radost, ne samo Argentincima, već i svima ostalima koji su u Mozzartu igrali na tri ili više golova na ovoj utakmici.
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Utorak, 21.00: (2,40) Francuska (3,30) Španija (3,25)
Ovo je ukupno deveti put od početka turnira da je ova jedinstvena igra u ponudi spasila kladioce Mozzarta. Sedam puta smo to videli u grupnoj fazi, dok je ovo druga utakmica Švajcaraca u nokaut fazi sa istim epilogom. Pa, posle recite da nije važno s kim igraš…
SPISAK DOBITNIH TIKETA SA 3+ KADA JE PALO JEDAN ILI DVA GOLA
GRUPNA FAZA
Meksiko – Južna Afrika 2:0
Portugalija – DR Kongo 1:1
Češka – Južna Afrika 1:1
Škotska – Maroko 1:0
Turska – Paragvaj 0:1
Obala Slonovače – Kurasao 2:0
Egipat – Iran 1:1
NOKAUT FAZA
Švajcarska – Alžir 2:0
Argentina – Švajcarska 1:1 (posle produžetaka 3:1)
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Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
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