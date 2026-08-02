Počela nova era Juventusa: Kerim da dribla, Kolo Muani da daje
Vreme čitanja: 3min | ned. 02.08.26. | 17:33
Ovi poslovi bi mogli da koštaju zbirno oko 90.000.000 evra, uključujući i bonuse
Liga šampiona mu je izmakla, Liga Evrope ga ne zadovoljava, zbog čega je Juventus prinuđen da formira značajno drugačiji tim u odnosu na prethodnih nekoliko sezona. Već je povukao prve korake na tom planu, dovođenjem dvojice igrača koji bi stvarno mogli da prave razliku. Odmah.
Stara dama je u nedelju popodne potvrdila angažman Kerima Alajbegovića, a samo nekoliko sati kasnije i povratak Randala Kolo Muanija, koji je predstavlje posle lekarskih pregleda.
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Alajbegović je stigao u Italiju posle sjajnih izdanja, pre svega u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tokom martovskih utakmica baraža sa Velsom i Italijom bio je jedan od odlučujućih faktora ekipe Sergeja Barbareza, što je bio signal da ga Leverkuzen odmah opozove iz Salcburga. Nemci su znali da imaju dragulj pred očima i nisu hteli da rizikuju da ga neko drugi ugrabi, pa su ga otkupili za 8.000.000 evra, jer je takav dogovor napravljen prilikom selidbe talentovanog krila u Austriju.
Posle tih mečeva krenula je prava pomama za Alajbegovićem. Među najupornijima je bio Čelsi, ali Alajbegović nije želeo u London, procenivši da bi nestao sa radara kao i mnogi mladi igrači koje Plavci dovode, a onda uglavnom šalju na pozajmice. Juventus je strpljivo čekao šansu i ugrabio dečka koji je u dresu BiH predstavljao jednu od svetlih tačaka na Prvenstvu sveta i postigao gol protiv Katara.
Juve ga je doveo tako što se obavezao da na račun Leverkuzena uplati obeštećenje od ravno 30.000.000 evra. Ne odmah, već u četiri finansijske godine. Stara dama mora da plati dodatna 2.000.000 evra agentima na ime provizije, kao i klubovima u kojima je stasavao na ime fonda solidarnosti. Povrh svega, tu je i 5.000.000 evra bonusa, zavisno od učinka igrača u periodu dok bude igrao za crno-bele. Zaključno sa junom 2031, dokle važi ugovor.
Od Kerima Alajbegovića trener Lučano Spaleti očekuje snagu na bočnim pozicijama, kao i dribling kojim bi pravio razliku, a posledično tome i „pakovao“ golove. Možda baš Kolo Muaniju. Francuski napadač se definitivno vratio u Juventus posle epizode u Totenhemu, gde se nije proslavio, ali u Torinu dobro pamte kako se snašao na pozajmici iz Pari Sen Žermena u proleće 2025. Tada je bio jedan od boljih igrača tima, međutim, klub nije mogao ili nije želeo da ga otkupi prošlog leta, pa ovo pojačanje praktično kasni godinu dana.
Pošto je u Totenhemu bio loš – a i ceo Totenhem je bio loš – Kolo Muani se vratio u PSŽ, koji je čekao kupca i dočekao ga u vidu Italijana. Juve će platiti fiksni iznos obeštećenja od 38.000.000 evra, a još 12.000.000 će izdvojiti za bonuse, zavisno od broja utakmica, golova i eventualnih trofeja. Kolo Muani će, poput Alajbegovića, potpisati ugovor do 2031. godine, za platu od 5.000.000 evra po sezoni.
Na ovaj način, kako ističe Tutosport, počinje nova era Juventusa, koji je ostao bez velikog broja ofanzivaca. Filipu Kostiću i Dušanu Vlahoviću su istekli ugovori, Timoti Vea se preselio u Marselj, a Lois Openda u Lion.