Počela nova era Juventusa: Kerim da dribla, Kolo Muani da daje

Liga šampiona mu je izmakla, Liga Evrope ga ne zadovoljava, zbog čega je Juventus prinuđen da formira značajno drugačiji tim u odnosu na prethodnih nekoliko sezona. Već je povukao prve korake na tom planu, dovođenjem dvojice igrača koji bi stvarno mogli da prave razliku. Odmah.

Alajbegović je stigao u Italiju posle sjajnih izdanja, pre svega u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tokom martovskih utakmica baraža sa Velsom i Italijom bio je jedan od odlučujućih faktora ekipe Sergeja Barbareza, što je bio signal da ga Leverkuzen odmah opozove iz Salcburga. Nemci su znali da imaju dragulj pred očima i nisu hteli da rizikuju da ga neko drugi ugrabi, pa su ga otkupili za 8.000.000 evra, jer je takav dogovor napravljen prilikom selidbe talentovanog krila u Austriju. Posle tih mečeva krenula je prava pomama za Alajbegovićem. Među najupornijima je bio Čelsi, ali Alajbegović nije želeo u London, procenivši da bi nestao sa radara kao i mnogi mladi igrači koje Plavci dovode, a onda uglavnom šalju na pozajmice. Juventus je strpljivo čekao šansu i ugrabio dečka koji je u dresu BiH predstavljao jednu od svetlih tačaka na Prvenstvu sveta i postigao gol protiv Katara.

Juve ga je doveo tako što se obavezao da na račun Leverkuzena uplati obeštećenje od ravno 30.000.000 evra. Ne odmah, već u četiri finansijske godine. Stara dama mora da plati dodatna 2.000.000 evra agentima na ime provizije, kao i klubovima u kojima je stasavao na ime fonda solidarnosti. Povrh svega, tu je i 5.000.000 evra bonusa, zavisno od učinka igrača u periodu dok bude igrao za crno-bele. Zaključno sa junom 2031, dokle važi ugovor. Od Kerima Alajbegovića trener Lučano Spaleti očekuje snagu na bočnim pozicijama, kao i dribling kojim bi pravio razliku, a posledično tome i „pakovao“ golove. Možda baš Kolo Muaniju. Francuski napadač se definitivno vratio u Juventus posle epizode u Totenhemu, gde se nije proslavio, ali u Torinu dobro pamte kako se snašao na pozajmici iz Pari Sen Žermena u proleće 2025. Tada je bio jedan od boljih igrača tima, međutim, klub nije mogao ili nije želeo da ga otkupi prošlog leta, pa ovo pojačanje praktično kasni godinu dana.