Lebron u Filadelfiji – biće cirkus
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 17:43
Nekadašnji prvi pik na draftu oštar, kao i uvek
Svako ko je pratio NBA ligu početkom 21. veka, zna ko je Kvame Braun. Bio je stvarno veliki talenat, toliki da je draftovan direktno iz srednje škole kao prvi pik u Vašington Vizardse. Da se dodatno dosoli ta informacija, draftovao ga je Majkl Džordan, tadašnji predsednik košarkaških operacija i generalni menadžer Vašington Vizardse, za koje je kasnije i igrao. Toliko ga je nervirao nekadašnji centar, da ga je maltretirao na treninzima, pokušao da ga očvrsne i čak igrao sa njim, kada je odelo zamenio dresom ekipe iz Istočne konferencije. Ni to mu ništa nije pomoglo.
Iako je imao solidnu karijeru i igrao 12 sezona u NBA ligi, smatra se i dan danas za jednog od najvećih 'bastova', kako Amerikanci vole da kažu, po naški - najvećih promašaja u istoriji drafta. Nije imao glavu za nešto više, pored tog talenta, nije voleo da trenira, svađao se sa svima, saigračima i trenerima, a svađa se i dan danas. Konkretno sa Gilbertom Arinasom, sa kojim se umalo nije i potukao i možda čak i nešto više, dok je sada rešio da udari na Lebrona Džejmsa.
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Ima svoj podkast, na kojem je uglavnom negativan i udara po kome stigne, zbog čega i dan danas trpi kritike. Njega očigledno ne zanima jer priča šta hoće. Sada se uhvatio prelaska Lebrona Džejmsa u Filadelfija Seventisikserse.
"Cela priča sa Lebronom Džejmsom i Filadelfijom mi deluje veoma čudno. Nikada ranije nisam video Riča Pola da toliko priča o košarci. Po mom mišljenju, Vi Džej Edžkomb je u nezavidnoj situaciji. Da sam Edžkomb, ne bih želeo da posle sjajne ruki sezone smanjujem svoju ulogu zbog igrača koji ima 41 ili 42 godine. Ja bih razmišljao o tome da gradim svoju priču. Od ostalih igrača se stalno traži da se žrtvuju zarad Lebronove veličine. Zašto? Ti momci nisu došli u NBA da bi usporili sopstveni razvoj zbog nekog drugog igrača", kaže Braun.
Udario je i na "Klač Sports", agenciju koja predstavlja jednog od najboljih igrača u istoriji.
"Filadelfija je potpuno postala tim Kluč Sportsa. Lebron će dobiti sve što poželi i kad god to poželi. Da sam Džejlen Braun, tražio bih trejd. Ne bih želeo da budem deo takvog cirkusa. Džejlen je direktan i voli da analizira probleme. Lebron je opušteniji, voli šalu i zahvaljujući svom uticaju dobija ono što želi. Baš me zanima kako će to funkcionisati kada budu zajedno".
Može da bude svašta u gradu bratske ljubavi.
"Može da ispadne sjajno, a može da se pretvori u potpuni cirkus. Posle svega što sam čuo od Riča Pola, mislim da će se upravo to dogoditi. Biće cirkus", zaključio je.