Lebron u Filadelfiji – biće cirkus

Svako ko je pratio NBA ligu početkom 21. veka, zna ko je Kvame Braun. Bio je stvarno veliki talenat, toliki da je draftovan direktno iz srednje škole kao prvi pik u Vašington Vizardse. Da se dodatno dosoli ta informacija, draftovao ga je Majkl Džordan, tadašnji predsednik košarkaških operacija i generalni menadžer Vašington Vizardse, za koje je kasnije i igrao. Toliko ga je nervirao nekadašnji centar, da ga je maltretirao na treninzima, pokušao da ga očvrsne i čak igrao sa njim, kada je odelo zamenio dresom ekipe iz Istočne konferencije. Ni to mu ništa nije pomoglo.

Iako je imao solidnu karijeru i igrao 12 sezona u NBA ligi, smatra se i dan danas za jednog od najvećih 'bastova', kako Amerikanci vole da kažu, po naški - najvećih promašaja u istoriji drafta. Nije imao glavu za nešto više, pored tog talenta, nije voleo da trenira, svađao se sa svima, saigračima i trenerima, a svađa se i dan danas. Konkretno sa Gilbertom Arinasom, sa kojim se umalo nije i potukao i možda čak i nešto više, dok je sada rešio da udari na Lebrona Džejmsa.