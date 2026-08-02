Došao u Kaunas da čupa obruče i stavi na muke sve komentatore

Vala, biće muke sa sportske komentatore širom Evrope. Ovaj momak zanimljivog imena i prezimena je tokom prethodne sezone branio boje Manrese, a njega je uspela da pokupi ekipa Cedevita Olimpije nakon završetka sezone. Međutim, snažnog Nigerijca ipak nećemo gledati u ABA ligi, već će Žalgiris platiti obeštećenje slovenačkoj ekipi i dovesti momka iz Lagosa u svoje redove.

Manresi je prosečno beležio 4,4 poena, 2,4 skoka i 1,6 blokada (i bio lider takmičenja u bananama) za 13 minuta u proseku u Evrokupu. Što se tiče španske lige, imao je slične brojke - 4,8 poena, 2,4 uhvaćenih lopti i 1,6 blokada po utakmici. Posebno treba istaći da je iz igre bio na čak oko 80% uspešnosti (79,1% u Evrokupu i 81,6% u ACB ligi).

Pored Manrese igrao je u Evropi za Vareze i nemačku ekipu Tajgers Tubingen, a prethodno je u Americi branio boje SAGU, Arlington i Memfis koledža.

Jasno je da Nigerijac neće biti centralna figura Žalgirisovog projekta u narednoj sezoni, ali se radi o momku koji i te kako može da pomogne na terenu. Pre svega, poseduje impresivne fizičke predispozicije sa rasponom ruku od 224 centimetra, takođe je odličan u skoku, a već smo naveli da maltene ne promašuje iz igre.