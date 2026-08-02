Jabusele o odlasku iz NBA: Niksi hoće da te trejduju posle dve loše utakmice, volim da odlučujem

Jabusele je potom nastavio da priča o situaciji u Njujork Niksima. "Čudno je to što kada sam bio tamo, igrali smo sa loptom isto kao u Real Madridu. Bilo je to dosta evropejskije sa stalnim kretanjem i protokom".

Očigledno je da Francuzu nije prijao rad sa Majkom Braunom.

"Objasnio mi je da želi da njegovih pet startera igra po 38 minuta, plus je bio tu Mič koji je imao standardnih 26 minuta. Upravo takva izjava daje sama po sebi predstavu šta možete da očekujete. Ono što me je najviše zbunilo jeste ono što trener nije pomenuo. Pričao je sa mnom o pet startera, pričao je sa mnom o Miču, ali nije pričao o Lendriju, Džordanu Klarksonu i svim ostalima koji su takođe činili ekipu. Ako se sve to sabere, onda praktično za ostale ne ostaju minuti. Vrlo brzo sam shvatio da će biti veoma teška godina".

Pričao je novi krilni centar Panatianikosa i o saigraču iz reprezentacije Viktoru Venbanjami.

"On je problem za koji ne postoji rešenje, a još uvek je daleko od svoje najbolje forme. Kada se vrati posle leta, svaki put doda neke nove elemente u svojoj igri. Baš kada pomislite da ga poznajete, on pokaže nešto novo. Način na koji se pozicionira sa loptom, od svega što mu se radi na terenu on uspe da napravi igru. Zna da će biti fauliran, ali i to prihvata", rekao je Jabusele u razgovoru za AS.