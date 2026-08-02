Jabusele o odlasku iz NBA: Niksi hoće da te trejduju posle dve loše utakmice, volim da odlučujem
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 17:07
"Bio je to veliki korak. Nije bilo lako napraviti ga, trebalo je mnogo vremena"
Panatianikos je najviše uzburkao evropsko tržište brojnim potpisima, počevši od povratka Željka Obradovića na mesto šefa struke, pa sve do poslednjeg velikog pojačanja u liku Silvena Fransiska. Ipak, ako se neki potpis izdvaja, onda je to Geršon Jabusele.
Francuski reprezentativac odlučio se da napusti NBA ligu, tačnije Čikago Bulse, gde je završio posle trejda od strane Njujork Niksa. Francuz je u razgovoru za španski AS otkrio kako je došlo do ove odluke.
"Razgovarao sam sa suprugom, agentima i mentorom. Bila je to velika odluka. Nije bilo lako doneti je, trebalo je mnogo vremena, a bilo je dosta pitanja. Setio sam se francuskih saigrača, koji su kroz to prošli i koji su godinama ostali tamo (NBA), a da nisu igrali. Ja to nisam mogao. Odlučio sam da ode. Više volim da budem taj koji odlučuje. U Njujorku posle dve ili tri loše utakmice, već žele da te trejduju", rekao je Francuz.
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Jabusele je potom nastavio da priča o situaciji u Njujork Niksima.
"Čudno je to što kada sam bio tamo, igrali smo sa loptom isto kao u Real Madridu. Bilo je to dosta evropejskije sa stalnim kretanjem i protokom".
Očigledno je da Francuzu nije prijao rad sa Majkom Braunom.
"Objasnio mi je da želi da njegovih pet startera igra po 38 minuta, plus je bio tu Mič koji je imao standardnih 26 minuta. Upravo takva izjava daje sama po sebi predstavu šta možete da očekujete. Ono što me je najviše zbunilo jeste ono što trener nije pomenuo. Pričao je sa mnom o pet startera, pričao je sa mnom o Miču, ali nije pričao o Lendriju, Džordanu Klarksonu i svim ostalima koji su takođe činili ekipu. Ako se sve to sabere, onda praktično za ostale ne ostaju minuti. Vrlo brzo sam shvatio da će biti veoma teška godina".
Pričao je novi krilni centar Panatianikosa i o saigraču iz reprezentacije Viktoru Venbanjami.
"On je problem za koji ne postoji rešenje, a još uvek je daleko od svoje najbolje forme. Kada se vrati posle leta, svaki put doda neke nove elemente u svojoj igri. Baš kada pomislite da ga poznajete, on pokaže nešto novo. Način na koji se pozicionira sa loptom, od svega što mu se radi na terenu on uspe da napravi igru. Zna da će biti fauliran, ali i to prihvata", rekao je Jabusele u razgovoru za AS.