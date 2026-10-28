Foto: Star Sport
UŽIVO: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 0:2
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sre. 28.10.26. | 19:00
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JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA 0:2
/Ivanić 1, Bađo 37/
Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović
JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić, Đurđević, Bilbija, Vranješ, Paunović, Okain, Jokić, Aćimović, Terzić, Miljković.
CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov, Učena, Gudelj (od 46. Veljković) - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika - Balov, Ivanić - Arnautović.
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