UŽIVO: Asvel - Partizan Mozzart Bet

sre. 28.10.26. | 19:37

Pratite sa nama dešavanje iz Vilerbana gde Partizan Mozzart Bet gostuje u 8. kolu Evrolige

EVROLIGA
8. kolo

ASVEL - PARTIZAN MOZZART BET

Dvorana: LDLC Arena
Sudije: Huan Karlos Garsia, Marčin Kovalski, Rain Perandi

UŽIVO KVOTE

ASVEL: Fodžo, Vašington, Mils, Masa, Goč, Bolomboj, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.

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