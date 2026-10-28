UŽIVO: Asvel - Partizan Mozzart Bet
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sre. 28.10.26. | 19:37
Pratite sa nama dešavanje iz Vilerbana gde Partizan Mozzart Bet gostuje u 8. kolu Evrolige
EVROLIGA
8. kolo
ASVEL - PARTIZAN MOZZART BET
Dvorana: LDLC Arena
Sudije: Huan Karlos Garsia, Marčin Kovalski, Rain Perandi
ASVEL: Fodžo, Vašington, Mils, Masa, Goč, Bolomboj, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.
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