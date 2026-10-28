Nije bilo lako, ali preokretu se u zube ne gleda! Prvi put od 2011. godine Novak slavio u Bazelu

Meč je trajao tačno dva i po sata, a naredni protivnik Đokovića biće Jan Lenard Štruf.

Uvodni deo meča doneo je veliku borbu i mnogo iskušenja za srpskog tenisera, koji nikako nije uspevao da pronađe željeni ritam sa osnovne linije. Igo Amber je od starta nametnuo agresivan i visok nivo igre, odlično se kretao, koristio bekhend paralele i vrhunske servise kojima je držao srpskog asa pod pritiskom. Iako se Novak u četvrtom gemu suočio sa brejkom zaostatka koji je Francuz spretno iskoristio, uspevao je povremeno da bljesne i odigra kvalitetno u dugim razmenama udaraca. Ipak, uz nekoliko nepreciznosti i propuštenih prilika Đokovića, raspoloženi Amber je sigurnom igrom u završnici prvog seta, krunisanom novim asom, uspeo da prelomi set u svoju koris.

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Potpuno drugačija slika viđena je u drugom setu, gde je Novak zaigrao angažovanije, podigao agresivnost i u potpunosti preuzeo kontrolu nad dešavanjima na terenu. Već u maratonskom prvom gemu drugog seta srpski as je izdržao ozbiljne nalete i brejk-lopte rivala, da bi potom savršenom bekhend paralelom došao do ključnog brejka za 2:0. Đoković je sigurnim servisima i dominacijom pregazio protivnika, ostavivši ga bez rešenja u dužim razmenama. Iako je Francuz sredinom seta zatražio medicinsku pomoć zbog problema sa donjim delom leđa, što ga je dodatno usporilo, zahuktali Novak je rutinski priveo set kraju sa 6:3 i sasvim zasluženo izjednačio rezultat u meču.

U trećem setu je ponov bilo ozbiljnog nadmetanja, ali je Novak bio dovoljno koncentrisan, napravio je brejk pri rezultatu 2:2, a potom rutinski priveo meč kraju.