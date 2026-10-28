Kako Frajburg 'štanca' Japance... Crvenokosi Goto kao nova senzacija

Paderborn je od 37. minuta igrao bez Laurina Kurde, koji je zbog žestokog prekršaja zaradio isključenje. To tog momenta domaćin je mogao da igra sa favoritom, čak se može reći da je bio ravnopravan. Od tada, Švabe su uspostavile apsolutnu kontrolu. Bilo je samo pitanje trenutka kada će postići pogodak...

Podno Švarcvalda, na Evropa stadionu u Frajburgu, bilo je izuzetno uzbudljivo. Dva preokreta i prava revija golova novog talasa japanskih fudbalera. Momci Julijana Šustera poveli su golom raspucanog hrvatskog napadača Igora Matanovića u 6. minutu; usledio je obrt u režiji Kenta Šjogaja (prva dva pogotka u sezoni), da bi Keisuke Goto, koji ušao u igru u 68. minutu, sprečio ispadanje svog tima.

Zanimljvo da je Goto zamenio svog zemljaka Juita Suzukija...

Na 2:2 Goto je izjednačio u 75. minutu, pa u sudijskoj nadoknadi pogodio za 3:2...

Frajburg ima ozbiljnu tradiciju dovođenja i lansiranja japanskih igrača. Svi se sećaju šta je napravio od Ritsua Doana i kako ga je dobro prodao (za 21.000.000 evra u Ajntraht), a evo sada slično radi sa Suzukijem i Gotom. Na šest bundesligaškim mečeva od starta sezone Suzuki je postigao četiri gola. Goto je u svim takmičenjima postigao šest.

KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA

Utorak

Bohum - Majnc 2:0 (0:0)

/Rasmusen 46, Hofman 75/

Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)

/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/

Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)

/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/

Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)

/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/

Elvezberg - Darmštat 0:2 (0:1)

/Kel 6, Smit 56/

Borusija Dortmund - Verder 3:2

/Girasi 6, Čukvuemeka 17, Zabicer 90+3 - Filkrug 65pen, 68/

Borusija Menhengladbah - Karlsrue 2:0 (1:0)

/Hak 7, Ulrih 49/

Keln - Union Berlin 5:0 (1:0)

/El Mala 32, 60, Majna 51, Johaneson 78, Sebulonsen 88/

Sreda

Jedeloh - Herta 0:2 (0:0)

/Brekalo 57, Ajtšhberger 63/

Paderborn - Štutgart 0:1 (0:0)

/Undav 90/

Dinamo Drezden - Šalke 2:0 (0:0)

/Čović 53, Daferner 88/

Frajburg - Volfzburg 3:2 (1:2)

/Matanović 6, Goto 75, 90+2 - Šiogaj 8, 43/

20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)

20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0)

*** kvote su podložne promenama