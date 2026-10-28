Bešiktaš pripretio šampionu Evrope, a onda je Tajrik Džons zatresao obruč

Reč „uleteo” zapravo idealno opisuje taj detalj, jer je Tajrik Džons bukvalno poleteo u momentu kada je delovalo da Olimpijakos nema rešenje za istek napada. Bivši centar Partizana prikucao je jednu visoku loptu, zatresao obruč i riknuo u svom prepoznatljivom maniru... Nešto što su nekada gromoglasno pozdravljali i navijači u Beogradu, pre nego što su zamrzeli snažnog Amerikanca koji je označen kao jedan od glavnih krivaca za sve potrese u Humskoj iz ere Željka Obradovića .

Ipak, isto tako je činjenica da se Tajrik Džons odlično uklopio u sistem Olimpijakosa i ima izuzetno bitnu ulogu u koncepciji trenera Jorgosa Barcokasa.

Posle pomenutog zakucavanja, crveno-beli iz Pireja krenuli su u neodbranjivu seriju. Pridružio se i Saša Vezenkov, koji je na krajnje rutinski način stavio tačku na ovaj meč, pa sam finiš uprkos velikoj borbi Istanbula nije dobio dramatičnu završnicu.

Vezenkov je po običaju bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 16 poena za 24 minuta u igri. Pratio ga je upravo Tajrik Džons sa 15 poena, a ono što se posebno ističe u njegovoj partiji jeste činjenica da je pogodio sedam od devet šuteva iz igre, uz četiri skoka i dve asistencije. Donta Hol je dodao 14 poena, dok je Tajson Vord meč završio sa 13.

U redovima poraženog Bešiktaša najefikasniji je bio Džejlen Novel sa 15 ubačenih poena.

Posle ovog okršaja u Istanbulu, Bešiktaš je pao na učinak od tri pobede i pet poraza, dok je Olimpijakos upisao već šesti trijumf u dosadašnjem toku evroligaške sezone.

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EVROLIGA - 8. KOLO

Utorak

Dubai - Pariz 93:99

/Roden 20 - Bejkon 24/

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78

/Karter 24 - Klark 19/

Bajern Minhen - Barselona 84:88

/Jokubaitis – Panter 23/

Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75

/Nan 20 - Hol 15/

Valensija - Fenerbahče 86:78

/Šorts 23 - Boldvin 19/

Baskonija - Real Madrid 86:104

/Loson 17 - Maledon 19/

Sreda

Bešiktaš - Olimpijakos 73:81

/Novel 15 - Vezenkov 16/

Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes

Asvel - Partizan Mozzart Bet

Virtus Bolonja - Žalgiris