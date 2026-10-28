Bešiktaš pripretio šampionu Evrope, a onda je Tajrik Džons zatresao obruč
Vreme čitanja: 4min | sre. 28.10.26. | 20:30
Olimpijakos u Istanbulu nastavio sa dobrim igrama i upisao pobedu u 8. kolu Evrolige
Malo ko je očekivao da Bešiktaš u ovom momentu može ozbiljnije da pripreti Olimpijakosu u Istanbulu, aktuelnom šampionu Evrolige. Apsolutno sve je bilo na strani grčkog giganta — od individualnog kvaliteta, preko uigranosti, pa sve do iskustva. Zato i jeste bilo poprilično iznenađenje što je tim Dušana Alimpijevića imao aktivan rezultat do samog kraja, ali kada se utakmica lomila, Pirejci su jednostavno pokazali šampionski gen i slavili rezultatom 81:73.
Posebno će se pamtiti detalj na pet minuta pre kraja kada je na semaforu stajao potpuani egal — 68:68. U pojedinim momentima meča tim selektora Srbije imao je čak i blagu prednost, primoravajući favorite na maksimalan oprez. Međutim, u prelomnom trenutku na scenu je prosto uleteo Tajrik Džons.
Izabrane vesti
Reč „uleteo” zapravo idealno opisuje taj detalj, jer je Tajrik Džons bukvalno poleteo u momentu kada je delovalo da Olimpijakos nema rešenje za istek napada. Bivši centar Partizana prikucao je jednu visoku loptu, zatresao obruč i riknuo u svom prepoznatljivom maniru... Nešto što su nekada gromoglasno pozdravljali i navijači u Beogradu, pre nego što su zamrzeli snažnog Amerikanca koji je označen kao jedan od glavnih krivaca za sve potrese u Humskoj iz ere Željka Obradovića.
Ipak, isto tako je činjenica da se Tajrik Džons odlično uklopio u sistem Olimpijakosa i ima izuzetno bitnu ulogu u koncepciji trenera Jorgosa Barcokasa.
Posle pomenutog zakucavanja, crveno-beli iz Pireja krenuli su u neodbranjivu seriju. Pridružio se i Saša Vezenkov, koji je na krajnje rutinski način stavio tačku na ovaj meč, pa sam finiš uprkos velikoj borbi Istanbula nije dobio dramatičnu završnicu.
Vezenkov je po običaju bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 16 poena za 24 minuta u igri. Pratio ga je upravo Tajrik Džons sa 15 poena, a ono što se posebno ističe u njegovoj partiji jeste činjenica da je pogodio sedam od devet šuteva iz igre, uz četiri skoka i dve asistencije. Donta Hol je dodao 14 poena, dok je Tajson Vord meč završio sa 13.
U redovima poraženog Bešiktaša najefikasniji je bio Džejlen Novel sa 15 ubačenih poena.
Posle ovog okršaja u Istanbulu, Bešiktaš je pao na učinak od tri pobede i pet poraza, dok je Olimpijakos upisao već šesti trijumf u dosadašnjem toku evroligaške sezone.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
EVROLIGA - 8. KOLO
Utorak
Dubai - Pariz 93:99
/Roden 20 - Bejkon 24/
Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 100:78
/Karter 24 - Klark 19/
Bajern Minhen - Barselona 84:88
/Jokubaitis – Panter 23/
Panatinaikos - Olimpija Milano 80:75
/Nan 20 - Hol 15/
Valensija - Fenerbahče 86:78
/Šorts 23 - Boldvin 19/
Baskonija - Real Madrid 86:104
/Loson 17 - Maledon 19/
Sreda
Bešiktaš - Olimpijakos 73:81
/Novel 15 - Vezenkov 16/
Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes
Asvel - Partizan Mozzart Bet
Virtus Bolonja - Žalgiris