Partizan prodisao sa Stanojevićem u Nišu na krilima Čumića i Žea, u odbrani i dalje škripi
Vreme čitanja: 7min | sre. 28.10.26. | 18:54
Crno-beli pobedili (3:2) na povratničkom debiju novog-starog trenera, ali dva puta dozvolili Radničkom da se vrati u život
Oprezno sa zaključcima! Partizan je prodisao, pobedio, (samo) u prvom poluvremenu prikazao igru koja konačno ima i glavu i rep, i Aleksandru Stanojeviću će se pripisati uloga stabilizatora u momentu najveće krize Parnog valjka u poslednjih nekoliko decenija. Problemi u odbrani su očito toliko veliki da ih niko ne moće rešiti za dva dana, a valja imati u vidu i da su crno-beli imali donekle idealnog rivala za šok-terapiju.
Radnički je u poslednje vreme bio ekipa u ozbiljnom rasulu, do ovog kola čak i statistički posle Zemuna najnemoćnija u napadu u čitavoj ligi i petim uzastopnim porazom nastavio je da nezadrživo klizi ka kandidaturi za napuštanje elitnog ranga na kraju sezone, iako je osnovni deo takmičenja tek na polovini. Odigrali su Beograđani i protiv tradicije i na stadionu na kojem su slavili samo tri puta na prethodnih 11 utakmica, odloženi meč četvrtog kola Mozzart Bet Superlige dobili su 3:2 (2:0)
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Gotovo da smo zaboravili kada smo poslednji put videli Partizanovo ovako autoritativno poluvreme, bez ikakvih trzavica, kao prvo ove večeri. Izvršio je Stanojević nekoliko korekcija u startnoj postavi. Vratio ‘pokajnika’ Seka, rehabilitovao Milića, koji se odmah odužio pogotkom, a vrlo je zanimljiva bila rokada u veznom redu - Miladinović defanzivnije orijentisan, liniju iza Aleksića.
Na drugoj strani, Drinčić ovog puta nije eksperimentisao u napadu, šansu je baš protiv “svojih” crno-belih dobio Dušan Jovanović, a u odsustvu dvojice najiskusnijih u timu - Milosavljevića i Vitasa - veliko iznenađenje je bilo videti kapitensku traku oko ruke Frenka Kanutea, i to samo što je odradio kaznu za veliki greh u Surdulici i crveni karton već u 15. minutu. Ove večeri, već u sedmom je veliki biser, prodao je čistu loptu ispred svog kaznenog prostora, ali je Že iz odlične prilike šutirao preko gola.
Radnički je u prvom poluvremenu ponudio isto što i pet dana ranije protiv Novog Pazara - nekih pola sata korektnog otpora, bez mnogo napadačkog potencijala. Prinudni štoperski tandem Mijailović - Zečević solidno se borio sa protivničkim napadačima, ali izlazeći često visoko čovek na čoveka, nekako su im leđa često ostajala nebranjena i crno-beli su to umeli da koriste, ne i da kazne u završnici. Mrvicu optimizma doneče izdanje iz drugog poluvremena, koje je Radnički čak i dobio rezultatom 2:1, pokazavši naznake karaktera koji popularni Drina pokušava da usadi timu koji vodi.
U okviru Mozzart Relaxa, na ovom meču je zbog vođstva Partizana od 2:0 dvojka prošla već u tom trenutku, pa ste bez obzira na to što je Radnički pretio moglo da zaokružite dvojku čim su crno-beli stekli dva gola prednosti
Posle gore opisane šanse Žea, pokušao je Čumić glavom, prvi put u okvir gola, a onda su mnogi videli loptu u golu, kada ga je Demba Sek zapravo prebacio u 20. minutu. Veličković je ‘ispao’ prateći Čumića, ovaj je imao sjajan trk licem prema golu, još bolju asistenciju ka Senegalcu, ali završni udarac nije bio dovoljno precizan.
Radnički je jedinu pravu priliku imao samo minut kasnije. Nakon što je prethodno nekoliko puta olako padao na sredini terena u duelima sa fizički slabijim igračima od sebe, Jovanović je konačno iskoristio svoju građu i sam sebi stvorio odličnu šansu, ali je Milošević još bolje odbranio.
Pisali smo i u najavi meča o ne baš najjasnijoj odluci Drinčića da pred prethodnu utakmicu promeni golmana. Nije Stanivuković jedini, svakako ne najveći krivac kod prvog primljenog gola, ali je morao bolje nakon udarca Čumića, kada bukvalno nije znao gde je lopta koju je zaustavio, a Že je pritrčao i samo je ćušnuo u mrežu. Prethodno je Simić odlično izneo loptu na protivničku polovinu, a krilni napadač crno-belih, na stadionu gde je svojevremeno stekao afirmaciju, po ko zna koji put ostavio Veličkovića u prašini svog trka.
Nastavio je Partizan da napada - još jedan zaboravljeni kvalitet koji se podrazumeva od ovog kluba - morao je Stanivuković da interveniše nakon pokupšaja Žea, pa Zečević da sa gol-linije izvadi loptu kada je šutirao Jurčević i onda 0:2 posle kornera, odlično izvedenog od strane Milana Aleksića i dominantog skoka Stefana Milića, upravo pored pomenutog Dušana Jovanovića.
Ipak, ako tu ima bilo kakvog njegovog greha, iskupio se samo što je počelo drugo poluvreme. Potpuno neprimetnog Abasa zamenio je Ibrahim Mustafa, pobegao kao brzi voz po levom krilu, a Jovanović zakucao loptu od stative i postiže prvi superligaški gol u svojoj karijeri.
Usledio je nešto mirniji period na terenu, kada je pažnja nikad manjeg broja gledalaca na Čairu, kad su gostovanja beogradskih večitih u pitanju, mnogo više bila usmerena ka dešavanjima na severnoj tribini, gde je došlo do incidenata među najvatrenijim navijačima Partizana. Na isteku prvog sata igre, Stanojevič je odlučio da promeni formaciju u 4-4-2, ubacio je Zubairua i Kojzeka, a nije dugo prošlo da je došla nagrada takvog pristupa. Nakon gola, Že je upisao asistenciju, a Nikola Čumić je ponovo dodao još po koju noćnu moru Veličkoviću, ponovo mu pobegao i poentirao.
Dok su Meraklije sa južne tribine skandirale: “Uprava, napolje” i istakli transparent “Druga liga, baš nas briga”, Stanojević je ponovo reagovao izmenama, pokušao da zatvori utakmicu, ali mu je te planove poremetio Igor Ivanović prelepim pogotkom u 74. minutu. Bila je to kombinacija sa Petrovićem posle skraćenog kornera i potez kakav se od kreativnog krilnog napadača čeka od početka sezone.
Drhtao je Partizan u završnici, zasluženu pobedu doveo u pitanje, ali Radnički nije uspeo da ugrozi Miloševića i izvuće iz ovog meča više od časnog poraza. Partizan se pomakao tek za pedalj. Na tabeli ni toliko.
MOZZART BEZ SUPERLIGA, ODLOŽENA UTAKMICA ČETVRTOG KOLA
RADNIČKI - PARTIZAN 2:3 (0:2)
/Jovanović 47, Ivanović 74 - Že 31, Milić 39, Čumić 67/
Niš. Stadion Čair.
Gledalaca: 4.000.
Sudija: Novak Simović (Lovćenac).
Žuti karton: Mustafa, Rošević, Kanute (Radnički).
RADNIČKI (4-2-3-1): Stanivuković 5,5 - Veličković 5, Mijailović 6, Zečević 6, Vidović 5,5 (od 73. Petrović -) - Kanute 6, Krajišnik 6 - Ivanović 6,5, Nikolić 5,5 (od 65. Izderić 6), Abas 5 (od 46. Mustafa 6,5) - Jovanović 6,5 (od 73. Rošević).
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević 6 - Samson 6, Simić 6, Milić 6,5 (od 78. Mitrović -), Jurčević 6,5 - Baba 6,5, Miladinović 6,5 - Sek 6,5 (od 61. Zubairu 6), Aleksić 7 (od 61. Kojzek 6), Čumić 7,5 (od 71. Zeković) - Že 7,5 (od 71. Trifunović).
Igrač utakmice: Nikola Čumić (Partizan) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA
Odloženi meč 2. kola
Radnički Kragujevac - Železničar 1:2 (0:2)
/Glavčić 63p - Ankeje 23, 26/
Odloženi meč 4. kola
Radnički Niš - Partizan 2:3 (0:2)
/Jovanović 47, Ivanović 74 - Že 31, Milić 38, Čumić 67/