Stanojević: Patili smo, ali dali tri gola i zasluženo pobedili

Upitan je šef struke crno-belih za taktičke promene koje je izvršio za ovo kratko vreme, pre svega povratak Milića u tim, specifičnu zamenu uloga za Aleksića i Miladinovića u veznom redu, ali i promenu formacije koju je izvršio na 2:1, a koja je rezultirala trećim pogotokom. “ Nisam ja mogao tu nešto da pametujem za ovo malo vremena. Pokušali smo da implementiramo dve, tri stvari na njihovu tri plus dva i na njihovu želju da igraju, ali nismo sinhronizovani. Uglavnom sam pokušao da pričam sa ekipom na pozitivan način. Hoću da kažem, ništa to nije bilo specijalno zbog nekog trada ili nerada. Radio sam više na mentalnom planu. Partizan prolazi kroz težak period, patimo, patili smo i danas. Rekao sam već da je Partizan protiv Hetafea odigrao možda najbolju evropsku utakmicu u poslednjih deset godina. Kvaliteta ima, ali prolazimo kroz težak period. Dali smo tri gola, oni su dali fenomenalan gol. Imali smo šanse i mi i oni, mislim da smo zaslužili da pobedimo jer smo sve vreme vodili .”

Sledeću utakmicu Partizan će odigrati na svom stadionu, što je prilika za navijače da pozdrave novog-starog trenera.

“Mene su već sto puta podržali, neka podrže ekipu. Mene su i podržavali i kudili. Neka podrže ekipu, kao što su je podržavali u prethodnom periodu. Ja sam od 1988. godine u Partizanu, nikada nisam doživeo da Partizan ima podršku navijača kao u prethodnom periodu, meni je to fenomenalno, ako mogu samo tako neka nastave. Patimo i znači nam to.”

Nikola Drinčić (©Star Sport)

Na drugoj strani, Nikola Drinčić doživeo je i treći poraz od povratka na klupu Radničkog, iako je svaka bila za nijansu bolja od prethodne. Teško je tražiti pozitivne stvari kad se gubi u nizu, ali ovo drugo poluvreme protiv Partizana jeste izvesno ohrabrenje.

“Treneru Stanojeviću četsitike na pobedi, Partizanu želim svu sreću. Što se mog tima tiče, ovo mi je 15. dan od dolaska i u nekim delovima prvog polurvemena sam bio zadovoljan, u nekima nisam, to je ta disciplina o kojoj stalno pričam. Drugo je bilo izuzetno dobro i model kako ja želim da Radnički izgleda na terenu. Imamo još prostora za nadogradnju i uz dodatnu selekciju igrača možemo da napravimo dobre stvari. Što se tiče bodova, moramo da krenemo da ih uzimamo u što skorijem periodu i sigutran sam da možemo da se izvučemo. Treba da se pogledamo u oči, ja sam igračima rekao u ove dve nedelje kako želim da izgledamo. Ovo je način. Neki mogu da prihvate, neki ne”, istakao je trener Radničkog.