Bravo, Zvezdo: Kinez poveo crveno-bele ka narednom kolu UEFA Lige mladih

U prvenstvu i ovako i onako, a na međunarodnoj sceni – sigurno. Omladinci Crvene zvezde su na sjajan način počeli takmičenje u UEFA Ligi mladih, jer su na gostovanju u Sloveniji savladali Bravo 1:0.

Slovencima je presudio Kinez. Ksijan Van, koji je odavno u sistemu crveno-belih, postigao je jedini gol na meču već u drugom minutu, kada je reagovao na dodavanje Mihajla Radovića.