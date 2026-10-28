Bravo, Zvezdo: Kinez poveo crveno-bele ka narednom kolu UEFA Lige mladih
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Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 19:53
Tim Đorđa Rakića stekao prednost pred revanš u Beogradu – 1:0
U prvenstvu i ovako i onako, a na međunarodnoj sceni – sigurno. Omladinci Crvene zvezde su na sjajan način počeli takmičenje u UEFA Ligi mladih, jer su na gostovanju u Sloveniji savladali Bravo 1:0.
Slovencima je presudio Kinez. Ksijan Van, koji je odavno u sistemu crveno-belih, postigao je jedini gol na meču već u drugom minutu, kada je reagovao na dodavanje Mihajla Radovića.
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Ekipa Đorđa Rakića je imala poteškoće, pre svega u brojčanom smislu, jer je posle skoro pola sata igre isključen Andrija Pejaković. Iako numerički slabiji, gosti su uspeli da odole i sačuvaju lepu prednost pred revanš u Beogradu, 4. novembra.
Rakićeva ekipa je za ovu priliku bila pojačana golmanom Savom Radanovićem i krilom Dimitrijem Šarićem, koji su stigli iz prvog tima.
Ako Zvezda eliminiše Bravo, u narednom kolu UEFA Lige mladih igrala bi protiv boljeg iz dvomeča Genk – Salcburg.