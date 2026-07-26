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UŽIVO: Mačva – Partizan 1:2, Sek! (VIDEO)
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ned. 26.07.26. | 22:20
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MAČVA – PARTIZAN 1:2 (0:1)
/Vidakov 59 – Zubairu 10, Sek 88/
Šabac
Sudija: Lazar Lukić
Crveni karton: Vraštanović u 56. minutu (Mačva)
Mačva: Rakonić – Ilić, Tojčić, Sladojević, Stevanović – Vraštanović, Terzić – Abdulahi, Đorđić, Rakić (od 61. Pejović) – Vidakov (od 74. Ristivojević).
Partizan: Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Aleksić (od 71. Kostić) – Trifunović (od 71. Traore), Ugrešić, Vukotić, Zubairu (od 63. Sek) – Že (od 63. Kojzek).
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