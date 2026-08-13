(©Starsport)
UŽIVO: Tobol – Partizan 1:0 (VIDEO)
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čet. 13.08.26. | 17:01
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TOBOL – PARTIZAN 1:0 (1:0), prvi meč 0:3
/Česnokov 7/
Stadion: Centralni
Sudija: Danijele Čifi (Italija)
TOBOL (4-2-4): Busurmanov – Žagorov, Senhađi, Endiaje, Asrankulov – Tagibergen, Sise – Česnokov, Lisakovič, Milovanović, Gera.
PARTIZAN (4-1-4-1): Krunić – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Vukotić, Sek, Alilović, Kostić, Trifunović – Kojzek.
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