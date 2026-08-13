Rijera novi trener Crvene zvezde

Rijera je i jesenas bio želja uprave crveno-belih kada je odlazio Vladan Milojević, ali je bio vezan ugovorom za slovenačko Celje sa kojim je beležio dobre rezultate na domaćem frontu, ali i u Ligi konferencije. Milojevića je tada nasledio Dejan Stanković koji je ostao bez posla u moskovskom Spartaku da bi Rijera početkom februara seo na klupu Ajntrahta iz Frankfurta koji je tada platio obeštećenje od 800.000 evra fiksno uz moguće bonuse od još 500.000 evra. Međutim, Rijerina avantura na klupi budnesligaša je trajala kratko. Zadržao se samo 104 dana i dobio otkaz nakon 14 mečeva u kojima je zabeležio po četiri pobede i remija uz pet poraza.

Sada se sada Zvezda opet setila Rijere, nije bilo administrativnih prepreka da ga angažuje i dogovorili su saradnju na dve godine. Španac će sutra doputovati u Beograd na finalizaciju pregovora i potpis. Pored njega, kandidati za klupu Crvene zvezde su bili Aleksandar Kolarov i Jovan Damjanović.

Rijera ima 44 godine i bogatu igračku karijeru iza sebe. Rođen je u na Maljorki u kojoj je i počeo karijeru. Preko Bordoa, pozajmice u Mančester Sitiju i Espanjola je 2008. stigao u Liverpul kao reprezentativac i velika želja Rafe Beniteza. Za dve godine na Enfildu je upisao 56 mečeva, a onda otišao u Olimpijakos. Kasnije ga je karijera vodila u Galatasaraj, Votford, Udineze, opet Maljorku, da bi sa igranjem fudbala završio u Sloveniji noseći dresove Zavrča i Kopera.

Trenerskim poslom je počeo da se bavi kao asistent Fatihu Terimu u Galatasaraju, a kasnije je pomagao i zemljaku Domeniku Torentu. Nakon dvogodišnjeg stažiranja u Galati, prvi samostalni posao mu je bio ljubljanska Olimpija sa kojom je u prvoj sezoni dominantno osvojio titulu šampiona Slovenije. Međutim, umesto zaslužene povišice, uprava kluba mu je kao nagradu ponudila procente od prodaja igrača i on je demonstrativno napustio Ljubljanu i otišao u redove rivalskog Celja. Odlično je počeo, u evropskim kvalifikacijama izbacio Vitoriju Gimaraes, preuzeo čelo prvenstvene tabele, ali je nakon 11 ligaških mečeva iznenada prihvatio ponudu francuskog drugoligaša Bordoa.

Nepunu sezonu je proveo na klupi Bordoa koji se uprkos finansijskim problemima našao nadomak povratka u Ligu 1 i završio kao trećeplasirani. Ali, usred finansijskog sloma je napustio Bordo koji je godinu dana kasnije izbačen u četvrtu ligu.

Rijera se vratio u šampionski tim Celja sa kojim je u prvoj sezoni završio na četvrtom mestu, ali je tog leta izborio plasman u Ligu konferencija gde je došao do četvrtfinala i tesno je eliminisan od Fiorentine. U ligi je završio na trećem mestu i osvojio nacionalni kup. Prošlu sezonu je nastavio na klupi Celja koje je opet doveo do nokaut faze Lige konferencije i onda prešao u Ajntraht. Te zime se pominjao i ako mogući naslednik Dejana Stankovića u moskovskom Spartaku, ali tada nije bilo suđeno. Sada jeste... Na klupi Crvene zvezde.

Biče prvi španski i peti inostrani stručnjak u istoriji crveno-belih.