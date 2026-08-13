Prvo su okupirali Ameriku, a onda i transfer pijacu: Na pomolu treći veliki transfer BiH fudbala

Ipak, prema anonimnim informacijama iz izvora bliskih upravi Benfike, klub iz Lisabona je svestan realnosti na tržištu i spreman je da pristane na znatno manji iznos, pa se očekuje da bi konačan dogovor mogao da bude postignut za cifru od oko 35.000.000 evra. Ovaj transfer je direktna i najveća želja novog menadžera Njukasla, nemačkog stručnjaka Matijasa Jajslea, koji silno želi da osigura svoje prvo pojačanje od preuzimanja kormila kluba ranije ovog meseca. Jajsle i Dedić imaju zajedničku istoriju jer ga je nemački trener već uspešno vodio u austrijskim ekipama Liferingu i Salcburgu, pa odlično poznaje sve njegove kvalitete.

Za Njukasl je reprezentativac Bosne i Hercegovine izuzetno privlačna opcija prvenstveno zbog svoje taktičke fleksibilnosti, pošto je sposoban da podjednako kvalitetno pokrije obe bočne pozicije u odbrani, što je gorući problem za engleski tim koji trenutno pati od hroničnog nedostatka bekova. Pored toga, velika prednost je što Dedić već do detalja poznaje Jajsleov specifičan sistem rada, njegove visoke zahteve u igri i taktičke zamisli, što drastično skraćuje vreme potrebno za prilagođavanje na novu sredinu.

Situacija u odbrani Njukasla je alarmantna jer Jajsle trenutno nema bukvalno nijednog zdravog seniorskog desnog beka na raspolaganju, s obzirom na to da se Valentino Livramento i dalje oporavlja od lakše operacije lista kojoj je podvrgnut još u junu i na teren se verovatno neće vratiti pre kraja avgusta. Čak se i mladi Luis Majli, koji je prošle sezone u vanrednim okolnostima prinudno pokrivao tu poziciju, tek sada polako vraća u trenažni proces nakon teške povrede i loma noge. Kada se na sve to doda činjenica da su klub tokom leta napustili iskusni defanzivci Kiran Tripije, Emil Kraft i Met Target, a da adekvatne zamene još uvek nisu potpisane, jasno je zašto je klub u velikoj žurbi. Zbog toga je plan uprave da se pregovori sa Benfikom završe u najkraćem roku kako bi Dedić mogao da uskoči direktno u startnu postavu već za premijernu utakmicu nove sezone Premijer lige protiv Liverpula, koja je zakazana za nedelju, 23. avgust.

Ukoliko se ovaj transfer uspešno realizuje, Dedić će postati šesto letnje pojačanje crno-belih, ali tek drugi fudbaler stariji od 20 godina, što potvrđuje klupsku orijentaciju ka stvaranju tima za budućnost, pošto su pre njega u klub stigli mladi golmani Even Žauen i Lukas Horniček, vezisti Alađi Bamba i Šon Ster, kao i talentovano krilo Bazumana Ture. Poznati klupski dopisnik Kris Vog u svojoj analizi ističe da u klubu vlada ogroman optimizam i uzbuđenje povodom dugoročnih planova sa Jajsleom, ali naglašava da su pojačanja u prvom timu neophodna odmah i bez odlaganja.

Prethodni menadžer Edi Hau ostavio je ekipu za koju je i sam smatrao da joj nedostaje preko potrebno iskustvo i kvalitet u ključnim linijama tima, a to se najviše vidi upravo na bekovskim pozicijama gde još uvek nema novih lica. Deo javnosti u Engleskoj izražava blagu zabrinutost jer Dedić do sada nije imao previše iskustva u ligama petice, izuzimajući tek kratkotrajnu pozajmicu u francuskom Marselju prošle godine, a navijači pamte i njegovo veoma teško veče na Sent Džejms Parku iz prošle sezone kada je u dresu Benfike igrao Ligu šampiona i kada ga je Entoni Gordon konstantno probijao u ubedljivoj pobedi Njukasla od tri prema nula. Ipak, sportska služba Njukasla veruje da će njegov izrazita napadačka orijentisanost, brzina i savršeno razumevanje sa Jajsleom prevagnuti i omogućiti mu da se ekspresno uklopi u ritam Premijer lige.