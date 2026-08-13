Totijevo “dete” stiže u Lacio kao kapitalac leta, Inter na gubitku

Fratezi se zapravo vraća kući…

Ponikao je u Laciju i proveo osam godina u omladinskim kategorijama Nebeskoplavih navijajući za gradskog rivala. Sa 15 godina je ispunio san i otišao u klub za koji je navijao. Odrastao je gledajući Totija i De Rosija, nadao se da će njihovim stopama, ali mu Roma nikada nije verovala. Iako ga je Toti jasno promovisao u igrača budućnosti i hvalio ga kao dete koje Roma mora da vrati.

Današnji Juventusov direktor, a godinama mozak Sasuolovog uspona, Đovani Karnevali je iskoristio Rominu pasivnost i doveo ga u Ređo Emiliju za 5.000.000 i 30 odsto od naredne prodaje (kasnije je Romi pripalo još skoro 10.000.000). Karnevali je majstor da nanjuši mladog igrača, afirmiše ga i proda po lepoj ceni. Fratezi se kalio po pozajmicama u Askoliju, Empoliju i Monci, da bi posle dve sezone u prvom timu Neroverda otišao u Inter za 36.400.000 evra.

Imao je tamo svetlih momenata, dao i neke velike golove Bajernu i Barseloni, a imao je i čuvenu proslavu protiv Milana (5:1) kada je Radetu Kruniću pokazao četiri prsta, što je bila asocijacija na potez Totija koji je 2004. na isti način gestikulirao prema Igoru Tudoru. Još jedan dokaz koliki je Romanista…

Ali, u Interu nikada nije uspeo da se nametne kao jedan od nosilaca igre. Inter je to shvatio i prošlog leta kada je hteo da ga proda i izvuče deo uloženog novca. Prihvatio je ponudu Notingem Foresta tešku 25.000.000 evra plus bonuse, koju je Fratezi odbio. Sada su konačno raskinuli taj brak koji nije valjao, a Fratezi se vraća u Lacio u kojem je sve i počelo. Za mnogo manje novca od onoga što je Inter uložio u njega…

Lacio ovog leta ima prilično mršav prelazni rok jer ih je odbio ko je stigao. Od Franja Ivanovića preko Dinama za Serhija Domingeza, Fiorentine za Pikolija, do Armanda Broje iz Barnlija. Stigli su samo levi bek Pedrasa iz Viljareala i štoper Danilo Duki iz berlinskog Uniona kao slobodni igrači.