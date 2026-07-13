Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo…

Biće otvoreno novo poglavlje u sredu, kulminacija je bila u četvrtfinalu Mundijala na Asteki, ali fitilj je zapaljen još prvi put kada su se namerili jedni na druge na Svetskom prvenstvu. Argentinski kapiten Antonio Ratin prošištao je kao ekspres lonac posle jedne sudijske odluke, a čovek koji je tu bio postavljen da deli pravdu (ovih dana više se o tome priča i piše, nego o samom fudbalu) ga je udaljio. Odlučio je da ga isključi.

Samo, tu je bio jedan problem, ili nazovi problem. Dobro, možda i više njih. Antonio Ratin tvrdio je da ne razume nemačkog sudiju Rudolfa Krajtlajna, a on nije znao španski. Ipak, kristalno jasno je bilo kapitenu Argentine da je za njega utakmica gotova, ali se pravio nevešt, pa i više od toga. Znao je tačno šta radi i šta želi da postigne. Nekoliko minuta nije hteo da napusti teren, da bi potom isprovocirao Engleze.

Verovao je da je sudija pristrasan, da sudi u korist Gordog Albiona i kada se smilovao da izađe van granica igrališta – iscepao je englesku zastavicu kod kornera, a zatim i seo na crveni tepih koji je bio namenjen kraljici Elizabeti II. Dvojica policajaca su ga odvela, a kada je uradio što je uradio, usledile su salve uvreda. Letelo je sve i svašta sa tribina, dohvatio je ko šta ima i uputio ka argentinskom kapitenu. On se nijednog trenutka nije kajao zbog učinjenog.

„Kada sam stigao do kornera, uvrnuo sam englesku zastavicu i izvređao ih. Zatim sam otišao do tepiha kojim je kraljica ulazila na stadion i sedeo sam tako oko pet minuta. Bio je to veoma lep crveni tepih“, izjavio je kasnije Antonio Ratin.

(©Reuters)

Navodno je posle te utakmice engleski selektor Alf Remzi zabranio igračima da razmene dresove sa suparnicima, a Argentince nazvao životinjama…

Prkosni gest označio je početak velikog rivalstva (vremenom neće biti isključivo vezano za fudbal, poprimiće političke i istorijske konotacije), a FIFA je već za naredno Svetsko prvenstvo uvela žute i crvene kartone, kako bi sve bilo jasno i kako do „nesporazuma“ između sudije i igrača ne bi moglo da dođe.

Antonio Ratin (89) nije dočekao novi duel njegove Argentine i Engleske, preminuo je za vikend pre no što će La Skaloneta izbaciti Švajcarce. Fudblaski svet ostao je bez umnogome zaslužne figure za ovaj rivalitet. Do sada su se pet puta susretali na svetski prvenstvima i Gordio Albion se tri puta radovao, jednom su odigrali nerešeno, ali je ostrvska reprezentacija prošla, i tek jedanput su trijumfovali Latinosi – kada je Dijego Armando Maradona dao „Gol veka“ i kada je udesio „Božju ruku“.