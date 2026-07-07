Portugalci već imaju novog selektora

A Bola ne ostavlja dilemu da će 71-godišnji stručnjak biti novi selektor Portugala. Prema saznanjima dnevnika iz Lisabona taj posao je praktično utanačen i trebalo bi da se ozvaniči možda već u četvrtak. Reprezentacija se u sredu vraća iz Severne Amerike i koliko narednog dana očekuje se da predsednik FS Portugala Pedro Proensa prione na posao i imenuje nekadašnjeg stratega Benfike na kormilo državnog tima.

Ako tako bude, a sva je prilika da hoće, Žorž Žezus će voditi Portugalce na dva velika takmičenja, Prvenstvo Evrope na teritoriji Velike Britanije 2028, te Svetsko prvenstvo 2030, čiji je baš Portugal jedan od domaćina, zajedno sa Španijom i Marokom.

„Žorž Žezus? To nije pitanje za mene, već za prvog čoveka našeg saveza. Čak nije ni vreme, a ni mesto da se odmah posle eliminacije priča o sledećem selektoru“, izjavio je posle meča sa Španijom Kristijano Ronaldo.

CR7 će možda još igrati za reprezentaciju, a baš sa njim je budući selektor osvojio poslednji trofej, tako što je pre nekoliko sedmica podigao pehar šampiona Saudijske Arabije sa Al Nasrom. Ukupno u karijeri Žorž Žezus ima 25 trofeja, radeći u Benfiki, Bragi, Sportingu, Fenerbahčeu, Flamengu, Al Hilalu i Al Nasru. Da li su to bila prvenstva, kupovi, superkupovi, međunarodni trofeji... Svuda je bio uspešan. Deluje da je „zagrejan“ za najveći izazov u karijeri.

„Ko može da odbije reprezentaciju? Već sam rekao „ne“ jednom od najboljih timova sveta, a ne bih mogao to da kažem još jednom“, istakao je nedavno Žezus.

Pedro Proensa, kao predsednik FS Portugala, u rezervi ima dva imena za slučaj da se posao izjalovi. Njegove B opcije su Seržo Konseisao i Abel Fereira. Mediji uveravaju da bi ih sve pretekao Žoze Murinjo samo da se pre nekoliko sedmica nije vratio u Real Madrid.