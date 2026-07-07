PREDLOZZI I TIPOVANJA (utorak): Faraoni abdiciraju pred svetskim prvakom
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 11:28
Pročitajte nekoliko predloga za 7. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Bez obzira na to što je Levski uspeo da sa lokalnog trona skine Ludogorec, koji je vladao punih 14 godina Borac nije unapred prežaljen jer je poslednjih sezona umeo da “saplete” i jače klubove nego što je bugarski velikan. Ukoliko ipak zazirete od keca, tu je KMB 1X&0-2.
Konačan ishod
O ubrzanom napretku klupskog fudbala u Republici Irskoj najbolje svedoči podatak da je Šemrok Rovers u prethodne dve sezone dogurao do grupne faze Lige konferencije. Florijana o tome još uvek može samo da sanja, zbog čega smo ubeđeni u dvojku, koju bi moglo da isprati GG.
Konačan ishod
Kauno Žalgiris ima prilično težak zadatak u svom debitantskom nastupu u kvalifikacijama za najjače klupsko takmičenje na kontinentu, s obzirom na to da je protivnik lani igrao zapaženu ulogu u Ligi konferencije. Dvojka nas ne bi iznenadila, ali je najpametnije da ih preskočite.
Konačan ishod
Selekcija koja brani trofej kotirala se slabije od Brazila, međutim, jedina utakmica na kojoj je imala problema bila je ona prethodna, protiv Zelenortskih Ostrva (kojem se divimo na borbenosti). Egipat se namučio protiv Australije i sumnjamo da može da iznenadi Argentince.
Konačan ishod
Obe ekipe ostavile su veoma dobar utisak i nijedan ishod ne bi trebalo otpisati. Švajcarci su iskusni i sigurno neće da igraju ishitreno, Kolumbijci ionako gaje tvrđi stil, pa sumnjamo u goleadu. Možda je najmudrije da se opredelite za kombinaciju X2&0-3 ili probate sa 0-2.
Mozzart kombinazzije
Larn je relativno novo ime na kontinentalnoj mapi, ali već ima jednu avanturu u grupnoj fazi LK, pa prvak San Marina ne bi smeo da bude nepremostiva prepreka za klub iz Severne Irske. Onima koji nisu sigurni u dvojku predlažemo GG, a onima koji žele jaču kvotu kombinaciju.
Konačan ishod
Ovo je jedan od najsigurnijih kečeva. Sabah je mnoge iznenadio time što je prekinuo dominaciju Karabaha u azerbejdžanskoj eliti, ali to je potvrda teze da ima vrlo kvalitetan sastav, sa kojim TNS ne može da se meri. No, Velšani nemaju šta da izgube, pa 1&GG nije isključeno.
Konačan ishod
Finski šampionat je u jeku, a KuPS je u top formi i preuzeo je vodeću poziciju, tako da pun samopouzdanja dolazi u Skoplje. Vardar je tek izašao iz priprema na kojima je imao solidne rezultate, ali i slabe rivale i pitanje je koliko je konkurentan, stoga je X2&GG vredno rizika.
Mozzart kombinazzije