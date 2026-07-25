Posao za geometre u Nišu zbog nedosuđenog gola Radničkom (VIDEO)

Sporna situacija iz Niša razmatraće se narednih dana u domaćim fudbalskim krugovima. Čukarički je vodio sa 2:0 na Čairu, Radnički nije iskoristio penal pošto je Đorđe Nikolić odbranio šut Isaha Abasa, ali je posle kornera odličan volej uhvatio Kvaku Bonsu Osei. Uz pomoć stative, uspeo je golman gostiju i u toj situaciji da interveniše, međutim, u prvom trenutku delovalo je da je lopta prešla gol-liniju.

Počeli su igrači Radničkog da se raduju, požurili ka centru kako bi preostalih desetak minuta iskoristili da stignu do izjednačenja, međutim, presekao ih je sudija Novak Simović. Arbitar iz Lovćenca je, pretpostavljamo posle konsultacija sa kolegama u VAR sobi, dodelio loptu fudbalerima Čukaričkog. Ocena je da nije celim obimom prešla gol-liniju.