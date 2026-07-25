Voriorsima propao "plan Lebron", pa sada moraju vreću novca da daju Drejmondu

Bili su Golden Stejt Voriorsi do samog kraja u trci za Lebrona Džejmsa. Čak se, nakon što je Kralj potpisao za Filadelfiju, pojavila i informacija da je Lebron na kraju birao isključivo između Ratnika i Siksersa.

Na kraju, izabrao je Grad bratske ljubavi, dok je Voriorse ostavio u velikim problemima. Poznato je da Golden Stejt želi da napada titulu dokle god traje karijera Stefa Karija, pa sada moraju da nađu neko drugo rešenje.