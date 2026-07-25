Voriorsima propao "plan Lebron", pa sada moraju vreću novca da daju Drejmondu
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 19:22
Krilni cenvar će potpusati ugovor po kom će zarađivati 28.000.000 dolara po sezoni
Bili su Golden Stejt Voriorsi do samog kraja u trci za Lebrona Džejmsa. Čak se, nakon što je Kralj potpisao za Filadelfiju, pojavila i informacija da je Lebron na kraju birao isključivo između Ratnika i Siksersa.
Na kraju, izabrao je Grad bratske ljubavi, dok je Voriorse ostavio u velikim problemima. Poznato je da Golden Stejt želi da napada titulu dokle god traje karijera Stefa Karija, pa sada moraju da nađu neko drugo rešenje.
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Pored najboljeg šutera svih vremena, u timu su imena poput Džimija Batlera, Kristapsa Porzingisa i Ala Horforda, kao i Brendin Podziemski, Mozes Mudi, Dientoni Melton i ruki Jaksel Lendeborg. Nije loše, ali nije ni to - to.
Drejmond Grin je takođe tu, ali je trenutno slobodan agent. On je bio spreman na ozbiljno smanjenje plate kako bi uprava uspela da dovede Lebrona ili koga god. Sada se situacija promenila.
Kako prenosi Atletik, Grin će potpusati ugovor po kom će zarađivati 28.000.000 dolara po sezoni. Toliko je otprilike i iznosila njegova igračka opcija koju je prvobitno odbio.
Jasno je da je Grin jedan od stubova modernog Golden Stejta. Tu je već 14 godina, osvojio je četiri titule i želi još. Simbol je nesebičnosti, uvek je druge stavljao ispred sebe i radio sve moguće prljave poslove.
Lider je na i van terena i to su kvaliteti koje Stiv Ker nikako ne želi da izgube.