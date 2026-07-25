Trenutak jakih emocija na Čairu: Đokoviću preminula majka, on trenirao kao lav i dao gol (VIDEO)

Upisao je Čukarički prvu pobedu u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige Srbije, u Nišu je savladao Radnički sa 2:0 (2:0). Strelac drugog pogotka Milan Đoković u 29. minutu je uspeo da savlada Strahinju Manojlovića preciznim šutem levom nogom, a potom je pogodak proslavio burno, tako što je pokazao ka nebu, pao na kolena i potom zario lice u šake dok su mu saigrači pritrčavali u zagrljaj.

Odmah je bilo jasno da 22-godišnji defanzivac ne bi tek tako proslavio toliko emotivno gol u 2. kolu prvenstva, a njegov trener Marko Jakšić posle utakmice je objasnio šta se zapravo desilo.