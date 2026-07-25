Trenutak jakih emocija na Čairu: Đokoviću preminula majka, on trenirao kao lav i dao gol (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 25.07.26. | 19:53
Trener Čukaričkog Marko Jakšić objasnio posle pobede nad Radničkim u Nišu (2:0) zašto je Milan Đoković toliko burno proslavio gol u 29. minutu
Upisao je Čukarički prvu pobedu u novoj sezoni Mozzart Bet Superlige Srbije, u Nišu je savladao Radnički sa 2:0 (2:0). Strelac drugog pogotka Milan Đoković u 29. minutu je uspeo da savlada Strahinju Manojlovića preciznim šutem levom nogom, a potom je pogodak proslavio burno, tako što je pokazao ka nebu, pao na kolena i potom zario lice u šake dok su mu saigrači pritrčavali u zagrljaj.
Odmah je bilo jasno da 22-godišnji defanzivac ne bi tek tako proslavio toliko emotivno gol u 2. kolu prvenstva, a njegov trener Marko Jakšić posle utakmice je objasnio šta se zapravo desilo.
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Naime, mladom Čačaninu je preminula majka, ali on je uprkos tome smogao snage da izađe na teren i ne samo to – bio je jedan od junaka meča.
“Iza nas jako teška nedelja. Igrači su pokazali reakciju na terenu posle prvog kola i poraza od IMT-a. Ono što je veće od fudbala... Izvinite, malo sam emotivan”, zastao je Jakšić na trenutak pa nastavio:
“Jedan momak je danas igrao za svoju majku. Milan Đoković. Njegova majka je preminula pre sedam dana. On je prvo došao ovde da podrži svoje drugove. Cele nedelje je trenirao kao lav i na kraju je zaigrao. Nadam se da je njegova majka ponosna sa njega, da ga je sa neba gledala sa osmehom. Ja sam ponosan na Milana, što je dao sve za tim i na kraju je postigao gol”.
Razumljivo, Jakšićev kolega sa klupe Radničkog Marko Neđić nije bio preterano rečit posle drugog vezanog poraza. Čestitao je Brđanima i poručio da se okreće gostovanju Zemunu u Ubu.
“Iz potpune inicijative smo primili gol i to je okrenulo tok utakmice. Probali da se vratimo, u drugom poluvremenu i penal promašili. Čukarički je dobra ekipa, uspela je da iskoristi svoje šanse. Idemo dalje”, kazao je Neđić.
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MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
20.00 (1.65) IMT (3.60) Zemun (5.80)
20.00 (2.35) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnik (3.00)
Nedelja
19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)
21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar
***Kvote su podložne promenama