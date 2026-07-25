Partizan Mozzart Betu ponuđen Loni Voker

Voker je imao NBA klauzulu koja je istekla 15. jula, a onda su igrač i njegovi agenti tražili da se taj rok produži. Imao je nekoliko razgovora sa ekipama iz najjače lige sveta u Las Vegasu, ali zasad na stolu nema nijednu konkretnu ponudu.

Prema izvorima iz Španije, Real Madrid je zainteresovan za dovođenje Vokera još od prošlog leta. Poslednjih dana, a posebno nakon što su ostali bez Marija Hezonje , Madriđani su se vratili u trku za njegove usluge.

Ponos Izraela nije prezadovoljan Vokerovim partijama prošle sezone. Očekivali su više od Amerikanca, odnosno da bude pre svega konstantan. Voker je bio čista suprotnost, previše je bilo amplituda u igri za nekog ko je najplaćeniji košarkaš u istoriji Makabija.

Košarkaš koji će u decembru napuniti 28 godina prošle sezone je u Evroligi prosečno beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije. Dokazan je skorer, ali problem je što nije pokazao da mu je stalo do odbrane, a baš ni do pobede njegovog tima, već samo do poena i statistike.

Baš zato će posebno biti zanimljivo ispratiti gde će Voker završiti. Ako to bude u Partizanu, nema dileme da bi on i Karlik Džons bili paklen bekovski duo, kao i da bi svako malo dizao Arenu na noge spektakularnim potezima, no odbrana je zaista veliki problem za koji u Beogradu ljudi sigurno neće imati razumevanja.