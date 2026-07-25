Miladinovićeva čarlama za Čukino buđenje: Radnički pao za pet minuta

Istinska majstorija Uroša Miladinovića, najlepši potezi utakmice, otvorila je Brđanima put do pobede. A, Radničkom je kasnije uzalud bio i penal, koji je Nikolić odbranio Abasu , da bi se nekoliko sekundi posle toga dogodio sporan trenutak: da li je lopta koju je poslao Osei prešla gol-liniju ili ne? Sudija Simović je pokazao da nije, TV snimak baš i ne može da reši misteriju, jer nema pravog ugla, a dovoljno je da i centimetar lopte bude na crti, pa da gola nema.

Za umetnički dojam se bodovi ne dobijaju. I uzalud Radničkom to što je obe utakmice na startu Mozzart Bet Superlige odigrao sasvim solidno, kada mu u koloni bodova stoji – nula. Čukaričkom je pet minuta munjevitog napada sredinom prvog poluvremena bilo dovoljno da uhvati Nišlije na pogrešnoj nozi i da upiše prvu pobedu u novom šampionatu – 2:0 (2:0).

Uglavnom, Čukarički nosi tri boda za Beograd i lakše diše posle poraza kod kuće od IMT-a i vrlo slabog izdanja pre sedam dana. Dobili su Brđani danas i novog napadača Durmišaja, koji se nije našao u nekoj šansi za gol, ali je ostavio utisak “pismenog” igrača, koji razume i prati igru, učestvuje u njoj... Što se Radničkog tiča, uzorak nije veliki, ali možda je do karaktera: i u prvom kolu u Pančevu bio je bolji tim, a na kraju je poražen. I danas je u prvih 20 minuta bio bliži golu od Čukaričkog, a kada je primio pogodak – raspao se. I to do te mere da je već pet minuta kasnije faktički izgubio utakmicu, dok je malo nedostajalo da na semaforu stoji i 3:0. Kada je Uroš Miladinović napravio čarlamu po desnom boku, bacio driblingom Zečevića na zemlju, pa pored iznenađenih Vitasa i Manojlovića poslao loptu pod prečku, Čukarički je osetio krv. Poput boksera teškaša, video je da mu se protivnik našao na petama, sa tendencijom da se sruši.

Samo tri minuta kasnije još jedna solo partitura, samo u režiji štopera Đokovića, koji je vukao loptu 20 metara, pa pogodio kontra ćošak, lansirala je Čukarički nadomak pobede. A, sve je moglo da bude gotovo minut kasnije, kada je Miladinović propustio loptu Radosavljeviću na šut, a ovaj sa 16 metara tukao pravo u golmana Radničkog. Mogla je lopta i iz odbitka do mreže, no Nišlije su taj nalet protivnika preživele. A, u prvih 20 minuta Beograđani su bili gotovo bezopasni. Radnički je diktirao ritam, Ivanović i Abas su po bokovima mučili odbranu Čukaričkog, a ovaj drugi je u 18. minutu “slomio” stativu šutem sa 16 metara. I onda se odjednom sve okrenulo...