Miladinovićeva čarlama za Čukino buđenje: Radnički pao za pet minuta

Vreme čitanja: 19min | sub. 25.07.26. | 19:28
Nišlije promašile penal, pa ih milimetri ili sudijski propust delili od povratka u meč – 0:2
Za umetnički dojam se bodovi ne dobijaju. I uzalud Radničkom to što je obe utakmice na startu Mozzart Bet Superlige odigrao sasvim solidno, kada mu u koloni bodova stoji – nula. Čukaričkom je pet minuta munjevitog napada sredinom prvog poluvremena bilo dovoljno da uhvati Nišlije na pogrešnoj nozi i da upiše prvu pobedu u novom šampionatu – 2:0 (2:0).
Istinska majstorija Uroša Miladinovića, najlepši potezi utakmice, otvorila je Brđanima put do pobede. A, Radničkom je kasnije uzalud bio i penal, koji je Nikolić odbranio Abasu, da bi se nekoliko sekundi posle toga dogodio sporan trenutak: da li je lopta koju je poslao Osei prešla gol-liniju ili ne? Sudija Simović je pokazao da nije, TV snimak baš i ne može da reši misteriju, jer nema pravog ugla, a dovoljno je da i centimetar lopte bude na crti, pa da gola nema.
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Uglavnom, Čukarički nosi tri boda za Beograd i lakše diše posle poraza kod kuće od IMT-a i vrlo slabog izdanja pre sedam dana. Dobili su Brđani danas i novog napadača Durmišaja, koji se nije našao u nekoj šansi za gol, ali je ostavio utisak “pismenog” igrača, koji razume i prati igru, učestvuje u njoj...
Što se Radničkog tiča, uzorak nije veliki, ali možda je do karaktera: i u prvom kolu u Pančevu bio je bolji tim, a na kraju je poražen. I danas je u prvih 20 minuta bio bliži golu od Čukaričkog, a kada je primio pogodak – raspao se. I to do te mere da je već pet minuta kasnije faktički izgubio utakmicu, dok je malo nedostajalo da na semaforu stoji i 3:0.
Kada je Uroš Miladinović napravio čarlamu po desnom boku, bacio driblingom Zečevića na zemlju, pa pored iznenađenih Vitasa i Manojlovića poslao loptu pod prečku, Čukarički je osetio krv. Poput boksera teškaša, video je da mu se protivnik našao na petama, sa tendencijom da se sruši.
Samo tri minuta kasnije još jedna solo partitura, samo u režiji štopera Đokovića, koji je vukao loptu 20 metara, pa pogodio kontra ćošak, lansirala je Čukarički nadomak pobede. A, sve je moglo da bude gotovo minut kasnije, kada je Miladinović propustio loptu Radosavljeviću na šut, a ovaj sa 16 metara tukao pravo u golmana Radničkog. Mogla je lopta i iz odbitka do mreže, no Nišlije su taj nalet protivnika preživele.
A, u prvih 20 minuta Beograđani su bili gotovo bezopasni. Radnički je diktirao ritam, Ivanović i Abas su po bokovima mučili odbranu Čukaričkog, a ovaj drugi je u 18. minutu “slomio” stativu šutem sa 16 metara. I onda se odjednom sve okrenulo...
Radnički je u drugom delu krenuo još odlučnije, jer nije imao više šta da izgubi, samo što nije uspevao da stvori neku kolosalnu šansu. Štaviše, ukazala se opet na drugoj strani, Miladinović je imao zicer, ali je levom loše zakačio fudbal, koji je odskakutao pored gola.
Vrhunac zanimljive utakmice bio je u 75. minutu. Šehović je igrao rukom, posle poziva iz VAR sobe Simović je pokazao na penal. Golman Čukaričkog Nikolić je uspeo mentalnim igricama da uđe u glavu Abasu, koji je slabo šutirao sa 11 metara i čuvar mreže je odbranio. Iz kornera – merenje milimetara. Da li je lopta prešla crtu ili ne. Simović je bio izričiti da nije...
Poslednja šansa da se Radnički potpuno vrati u igru je time ugašena.
RADNIČKI NIŠ – ČUKARIČKI 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
Stadion: Čair
Sudija: Novak Simović
RADNIČKI NIŠ (4-2-3-1): Manojlović 5,5 – Mijailović 6, Vitas 5,5 (od 60. Jokić 6), Zečević 5,5, Vidović 5,5 (od 73. Veličković -) – Kanute 6,5 (od 67. Krajišnik 6), Milosavljević 6 – Ivanović 6 (od 46. Osei 6), Izderić 5,5, Abas 6,5 – Mustafa 5,5 (od 67. Šestjuk -).
ČUKARIČKI (4-2-3-1): Nikolić 7,5 – Miletić 6, Đoković 7, Maiga 6, Šehović 5,5 – Docić 6 (od 73. Pavkov -), Sisoko 6,5 – Sise 5,5 (od 59. Mijović 6), Radosavljević 5,5 (od 85. Stojanović -), Miladinović 7,5 – Durmišaj 6,5 (od 59. Mijailović 6).
Igrač utakmice: Uroš Miladinović (Čukarički) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO
Subota
Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)
/Miladinović 26, Đoković 29/
20.00 (1.65) IMT (3.60) Zemun (5.80)
20.00 (2.35) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Radnik (3.00)
Nedelja
19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)
20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)
21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)
Odloženo
Radnički Kragujevac - Železničar