Plati porez, Viktore: Banka blokirala račun Osimenu, birokratija i lažni snimak napravili dramu

Ovaj događaj ujedno je osvetlio i ugovornu praksu turskog giganta. Prema odredbama ugovora, Galatasaraj se obavezao da direktno pokriva sve poreske obaveze na dohodak za svojih igrača, kako bi njihov dogovoreni neto iznos zarade ostao potpuno zaštićen.

Nakon što su se u medijima pojavile spekulacije da je klub igračima izdavao čekove bez pokrića koji su navodno odbijeni u bankama, uprava Galatasaraja oštro je demantovala te navode.

Iz turskog šampiona je poručeno da ne postoje nikakvi finansijski problemi niti dugovanja prema igračima, te da je do kašnjenja u uplati Poreskoj upravi došlo isključivo usled tehničko-birokratskog propusta u klupskoj administraciji. Iz kluba je takođe naglašeno da je odnos sa nigerijskim napadačem besprekoran i da među njima ne postoji nikakav sukob.

Kao što to obično biva tokom ovakvih dešavanja, situaciju su pratile i brojne dezinformacije na društvenim mrežama. Posebno se izdvojio lažni video-snimak koji je brzo postao viralan na Tviteru. Na snimku se pojavljuje nepoznati tamnoputi mladić sa plavom kosom koji fizički podseća na nigerijskog asa, kako izjavljuje da "nije primio platu tri meseca i tvrdi da bez njega niko ne bi čuo za Galatasaraj".

Ubrzo je potvrđeno da je reč o potpunoj izmišljotini koja nema nikakve veze sa pravim Viktorom Osimenom niti njegovim zvaničnim stavovima. Zahvaljujući brzoj reakciji uprave, slučaj sa bankom i poreskom upravom je zatvoren, pa Nigerijac nastavlja da predvodi napad Galatasaraja bez ikakvih vanterenskih opterećenja.