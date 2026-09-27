Olimpija se izvukla na startu prvenstva: Dabl-dabl Džejsona Barnela za pobedu protiv Trsta

Pred sam početak utakmice domaćinu je uručen šampionski trofej osvojen prethodne sezone, ali od trenutka kada je lopta prvi put podbačena, Milano na terenu nije izgledao kao tim koji brani titulu.

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Čak naprotiv, Trst je tokom većeg dela prvog poluvremena bio ekipa koja je kontrolisala rezultat, pa se ono što je na papiru trebalo da bude lagan zadatak pretvorilo u ozbiljan problem. Gosti su na veliki odmor otišli sa tri poena prednosti, a tu igru se nastavili i u trećoj četvrtini gde su pred poslednju deonicu ušli sa sedam razlike.

Ipak, ulazak u poslednju četvrtinu upalio je poslednji alarm u ekipi Đuzepea Poete. Sve loše što su pokazali tokom prve tri deonice "Manekeni“ su praktično izbrisali u završnici i potpuno nadigrali goste. Poslednju četvrtinu dobili su sa 26:15, a dva minuta pre kraja stigli su i do osam poena prednosti. Trst je uspeo da se približi u samoj završnici, ali je Leonardo Bolmaro sa linije penala otklonio pitanje pobednika.

(1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus (3,70)

Džejson Barnel bio je svakako najzaslužniji za pobedu Olimpije, održavao je ekipu u toku celog meča a na kraju je i stigao do dabl-dabl učinka sa 20 poena i 10 skokova. Pored beka dvocifreni u timu iz Milana bili su i Mozes Rajt sa 16 poena, i Er Džej Kol sa 11, dok je centar imao i sedam skokova. U poraženoj ekipi Kolbi Ros imao je 17 poena i sedam asistencija.

Pobeda nad Trstom makar je malo popravila raspoloženje u redovima tima iz grada mode pred duplo kolo Evrolige. U utorak ih na domaćem terenu očekuje italijanski derbi protiv Virtusa, dok će u petak gostovati Baskoniji.