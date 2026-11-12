SRBIJA – TIM ZA NEMAČKU: Paunović mora da menja, kreću Džodić i Bukinac

Na stranu ispravan stav, Paunović ima ozbiljan problem, pre svega u sredini terena, jer u formaciji sa dvojicom zadnjih veznih on ima na raspolaganju samo jednog kojem je to osnovna pozicija, ali koji na prošle četiri utakmice nije ni igrao – Vanju Dragojevića.

U isto vreme, Paunović je najavio Srbiju koja će igrati sa jakim intenzitetom, sa ciljem da dobije što više duela, osvoji što više drugih lopti... I sve to, opet, treba da uradi sastav u kojem nema mnogo igrača kojima je igra „kost u kost“ osnovni kvalitet.

Čak je selektor Orlova najavio da bi mogao meč da počne sa trojicom vezista, po ugledu na finiš utakmice u Minhenu, kada je po njegovom mišljenju Srbija najbolje izgledala u tih 90 minuta... Sve to, nekako, nagoveštava da će Orlovi istrčati na teren ponovo u formaciji sa četvoricom u poslednjoj liniji, a sa trojicom u središnjici veznog reda.

Na golu bi ponovo trebalo da bude Vanja Milinković-Savić, ispred njega u srcu odbrane Nikola Milenković i Srđan Babić, desno Kosta Nedeljković, a levo Stefan Bukinac, koji zbog boljih defanzivnih karakteristika ima prednost u odnosu na Petra Sukačeva.

Vagao je Paunović da li jedno mesto u veznom redu da pripadne Stefanu Džodiću ili Vanji Dragojeviću, na kraju je odlučio da tu bude fudbaler Almerije, kojem će „parnjaka“ činiti Sergej Milinković-Savić, koji je i protiv Grčke u Beogradu bio u ulozi zadnjeg veznog, s tim što je igrao u tandemu sa Maksimovićem.