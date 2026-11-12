SRBIJA – TIM ZA NEMAČKU: Paunović mora da menja, kreću Džodić i Bukinac

Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 20:29
Povratak na četvoricu u poslednjoj liniji
Stoički Veljko Paunović podnosi što mu je pola tima otpalo za meč sa Nemačkom, što zbog povreda, što zbog kartona, što zbog trećih razloga.
Selektor reprezentacije Srbije je poručio da to ne vidi kao nešto dramatično i da je ovo šansa za momke koji će igrati da pokažu od čega su satkani.
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Na stranu ispravan stav, Paunović ima ozbiljan problem, pre svega u sredini terena, jer u formaciji sa dvojicom zadnjih veznih on ima na raspolaganju samo jednog kojem je to osnovna pozicija, ali koji na prošle četiri utakmice nije ni igrao – Vanju Dragojevića.
U isto vreme, Paunović je najavio Srbiju koja će igrati sa jakim intenzitetom, sa ciljem da dobije što više duela, osvoji što više drugih lopti... I sve to, opet, treba da uradi sastav u kojem nema mnogo igrača kojima je igra „kost u kost“ osnovni kvalitet.
Čak je selektor Orlova najavio da bi mogao meč da počne sa trojicom vezista, po ugledu na finiš utakmice u Minhenu, kada je po njegovom mišljenju Srbija najbolje izgledala u tih 90 minuta... Sve to, nekako, nagoveštava da će Orlovi istrčati na teren ponovo u formaciji sa četvoricom u poslednjoj liniji, a sa trojicom u središnjici veznog reda.
Na golu bi ponovo trebalo da bude Vanja Milinković-Savić, ispred njega u srcu odbrane Nikola Milenković i Srđan Babić, desno Kosta Nedeljković, a levo Stefan Bukinac, koji zbog boljih defanzivnih karakteristika ima prednost u odnosu na Petra Sukačeva.
Vagao je Paunović da li jedno mesto u veznom redu da pripadne Stefanu Džodiću ili Vanji Dragojeviću, na kraju je odlučio da tu bude fudbaler Almerije, kojem će „parnjaka“ činiti Sergej Milinković-Savić, koji je i protiv Grčke u Beogradu bio u ulozi zadnjeg veznog, s tim što je igrao u tandemu sa Maksimovićem.
Na desnoj strani napada standardan je Andrija Živković, u sredini Dušan Tadić, dok bi levo mogao da zaigra Mihajlo Cvetković, koji je tu ulogu već imao u ovom timu, protiv Grčke u Beogradu. Njemu nije strano da igra po boku, može i tu da odgovori svim zadacima. Uloga špica namerena je Luki Joviću.
Prema tome, projektovani tim Srbije za meč protiv Nemačke, u formaciji 4-2-3-1, čine: V. Milinković-Savić – Nedeljković, Milenković, Babić, Bukinac – Džodić, S. Milinković-Savić – Živković, Tadić, Cvetković – Jović.