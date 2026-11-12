Zvezda naljutila Olimpijakos – nastradao Dubai!

Pre utakmice videli smo razgovor na centru igrališta saigrača iz reprezentacije Nikole Milutinova i Filipa Petruševa, jedno drugarsko ćaskanje i razmena utisaka, a kada je podbačena lopta, onda je sve to prestalo. Morali su jedan na drugog na severu Atine, gde je najvažnije za Olimpijakos bilo što se razigrao Evan Furnije, koji je pogađao i duge dvojke i trojke, ispratio je i Vezenkov naravno sa deset poena u prvoj četvrtini, pa je posle velike borbe uspeo Olimpijakos da ode na sigurnih sedamn poena viška posle prve deonice.

Zatim je u drugoj četvrtini krenula priča – trči i šutiraj, na obe strane. Vezenkov i Furnije nastavili su u istom ritmu, Petrušev je lepo igrao na drugoj strani, mada je najveći problem za njegovu ekipu bilo što nisu ni pipali odbranu i to su crveno-beli koristili. Preko Tajrika Džonsa i Kodija Milera Mekintajera dolaze i do dvocifrenog viška, održavali su sigurnu prednost domaći igrači u raspucavanju i rastrčavanju, dok su u jednom trenutku imali i +15.

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Kodi je igrao sjajno i ubacio je devet poena, ozbiljno je maltetirao Dubai, kom u poslednjim sekundama presuđuje Endiaje dvojkom za laganih +14. Reakcija Dubaija bila je nikakva jer su nastavili sa slabom odbranom i nikakvom reakcijom u napadu, što je i dovelo da situacije da posle jedne mini-serije odlazi grčki velikan na +20. Već tada je verovatno bilo jasno da povratka će teško biti, a ako je bilo neke nade, ugasili su je Furnije i Vezenkov, za +27 i presudu.

Išlo je to i na +30 i više od toga, Olimpijakos je razbio Dubai, pa je poslednja četvrtina bila jedno deset minuta neobavezne košarke, čisto da se odigra i to što je ostalo. Da ste pitali i jedne i druge, ta poslednja deonica ne bi se ni igrala...

Olimpijakos je do pobede predvodio Evan Furnije sa 28 poena i pet asistencija, Saša Vezenkov sa 20, Džozef sa 12, Endiaje sa 11 i Miler Mekintajer sa deset poena i sedam asistencija. Kod Dubaija su se istakli Dvejn Bejkon sa 20 i Kabengele sa 12 poena i šest skokova. Filip Petrušev dao je osam, Nikola Milutinov pet poena i pet skokova.

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EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv /u toku/

Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris /u toku/

Valensija - Bajern Minhen /u toku/

Real Madrid - Crvena zvezda /u toku/

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)