KRAJ: Real Madrid – Crvena zvezda 105:84

čet. 12.11.26. | 20:34

Pratite dešavanja iz Madrida uživo na portalu Mozzart Sport

!!! KVOTE UŽIVO !!!

EVROLIGA, 11. KOLO

REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 105:84
/38:20, 18:21, 26:18, 23:25/

Dvorana: Movistar Arena, Madrid

Sudije: Robert Lotermozer, Kristaps Konstantinovs, Rain Perandi

Real: Smit 13, Šulga -, Luvavu 22, Pradilja 5 (8sk), Abalde 8, Okeke 9, Proćida 19, Tavares 4, Ljuj 7, Feliz 11 (7as), Džons -, Sar 7 (4ul)

Crvena zvezda: Džons 8, Vajler Beb 2, Batler 2, Davidovac 5, Karter 18, Dobrić 9, Boldvin 11, Nvora 12, Koloko 4, Odželej 5, Kremer 5, Moneke 3

tagovi

KK Crvena zvezdaKK Real Madrid
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

Evroliga

Sledeća vest